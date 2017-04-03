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Сергей Сафарьян: «Возможно, будет какое-то вмешательство со стороны руководства АБФФ в работу штаба сборной»

04.04.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о дебюте Игоря Криушенко на посту главного тренера сборной.

– Как оцениваете дебют Игоря Криушенко во главе сборной?

– Оценивать дебют Игоря Николаевича неправильно и некорректно. Надо оценивать выступление команды. Естественно, оно удовлетворить никого не может. Это не значит, что по Криушенко возникли какие-то вопросы. Он продолжает работать по своему плану.

Единственное, сейчас мы проведем совещание с участием Сергея Николаевича Румаса, его замов, а также людей, которые отвечают за деятельность сборной. Поговорим по текущей ситуации, узнаем, что тренеры намереваются делать дальше, чем мы можем им помочь. Возможно, будет какое-то вмешательство со стороны руководства федерации в работу штаба. Мы никогда раньше этого не делали, Румас категорический противник этого. Но соберемся, пообщаемся, будет деловой разговор, – сказал Сафарьян.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о дебюте Игоря Криушенко на посту главного тренера сборной.

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