Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о дебюте Игоря Криушенко на посту главного тренера сборной.

– Как оцениваете дебют Игоря Криушенко во главе сборной?

– Оценивать дебют Игоря Николаевича неправильно и некорректно. Надо оценивать выступление команды. Естественно, оно удовлетворить никого не может. Это не значит, что по Криушенко возникли какие-то вопросы. Он продолжает работать по своему плану.

Единственное, сейчас мы проведем совещание с участием Сергея Николаевича Румаса, его замов, а также людей, которые отвечают за деятельность сборной. Поговорим по текущей ситуации, узнаем, что тренеры намереваются делать дальше, чем мы можем им помочь. Возможно, будет какое-то вмешательство со стороны руководства федерации в работу штаба. Мы никогда раньше этого не делали, Румас категорический противник этого. Но соберемся, пообщаемся, будет деловой разговор, – сказал Сафарьян.