Тренер вратарей сборной Беларуси Яри Каарела рассказал о вратарской позиции накануне ЧМ-2017.

– Не считаете ли вы вратарскую позицию на данный момент самой проблемной в национальной команде?

– Кривить душой и обманывать себя в данном вопросе не буду. Безусловно, определенные трудности с последним рубежом имеются. В первую очередь это связано с отсутствием глобального опыта у наших ребят. Конечно, в команде есть Кевин Лаланд, однако большую часть времени в этом году он смотрел за игрой со скамейки. Кроме того, начало сезона у него совсем не задалось и, как вы помните, Кевин получил весьма серьезное повреждение. Тем не менее катастрофичным назвать данную ситуацию я не могу. В расположении сборной есть очень перспективные ребята, за которыми будущее вратарского дела в Беларуси. Мы изо всех сил пытаемся вывести их на новый уровень и достойно подготовить к приближающемуся чемпионату мира и будущим турнирам. Каждый день проводится колоссальный объем работы, который не может пройти даром.

– Вы уже отметили отсутствие должной игровой практики у Лаланда в этом сезоне. Это повод для беспокойства?

– При любых раскладах Кевин – наш самый опытный голкипер. Я много общался с ним и могу сказать, что парень очень мотивирован. Небольшой отдых пойдет ему на пользу, поможет взбодриться и с новыми силами приступить к тяжелым тренировкам. Поверьте мне, сейчас Кевин в неплохой форме, и мы сделаем все для того, чтобы ее улучшить.

– Наверное, вы устали от этого вопроса, но каковы шансы увидеть Мильчакова в сборной?

– Скорее всего, их практически нет, – сказал Каарела.

Михаил Захаров: «Тренера сборной Беларуси должны забыть все неурядицы, Мильчакову нужно давать шанс»

Василий Панков: «Не понимаю, как так вышло, что в национальной команде, по сути, нет вратарей»