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«Юность»: «Неучастие Захарова в церемонии награждения? В НХЛ и КХЛ подобной практики вообще нет»
04.04.2017 18:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Юность» выступила с сообщением относительно слов главы ФХРБ Игоря Рачковского о том, что главный тренер столичного клуба Михаил Захаров проигнорировал церемонию награждения Кубка президента, который получил «Неман».
«Сезон в экстралиге завершен, Кубок президента вручен, пора переключиться на другие события, но продолжают обсуждать тему неучастия главного тренера «Юности» в церемонии награждения «Немана». Ну что ж… В ответ на это остается только вспомнить традицию из ведущих мировых лиг — НХЛ, КХЛ, где подобной практики вообще нет.
В подтверждение – видео. Может, и у нас так будет однажды: красиво и для победителей, триумфом которых хочется наслаждаться их болельщикам, а не соперникам», – говорится в пресс-релизе «Юности».
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«Юность» выступила с сообщением относительно слов главы ФХРБ Игоря Рачковского о том, что главный тренер столичного клуба Михаил Захаров проигнорировал...
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