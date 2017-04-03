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Александр Овечкин: «Я не передумал. Я собираюсь поехать на Олимпиаду»
04.04.2017 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Вашингтона Александр Овечкин заявил, что по-прежнему собирается поехать на Олимпиаду-2018, несмотря на запрет НХЛ.
«Я не передумал. Я собираюсь поехать на Олимпиаду. Это моя страна. Не исключаю, что решение НХЛ – это блеф», – сообщил Овечкин.
Напомним, вчера НХЛ объявила, что не отпустит игроков на Олимпиаду-2018.
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Нападающий Вашингтона Александр Овечкин заявил, что по-прежнему собирается поехать на Олимпиаду-2018, несмотря на запрет НХЛ.
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