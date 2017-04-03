﻿ Виталий Жуковский: «После матча с «Торпедо» к скамейке подбежал этот рыжий «плуг» и ни за что начал оскорблять». 21.by
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Виталий Жуковский: «После матча с «Торпедо» к скамейке подбежал этот рыжий «плуг» и ни за что начал оскорблять»

04.04.2017 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в эфире программы «Спорт кадр» рассказал об эпизоде, который случился после финального свистка матча с «Торпедо-БелАЗ» (1:2).

«На пресс-конференции не хотелось об этом говорить. Но все равно не могу успокоиться. Тот рыжий «плуг»… Есть у них там. Который кричит такими словами, подбегает к лавке.  Мы проиграли, и он подбегает и ни за что. Ни один человек ни одного слова плохого не сказал в адрес Жодино.  И это уже второй раз. Почему я об этом говорю? Потому что первый раз это было в прошлом году, но когда я возмущался – он извинился. А теперь опять то же самое – подбегает и на пару букв показывает, что мы должны делать.  Не по-мужски это. Честно говорю. Конечно, это удручает. Но ладно бы каждый друг на друга сказал. А тут мы ни слова не сказали и тут подбегает рыжий «плуг» и оскорбляет таким словом… Думаю, язык ему оторвали быстро бы. Если бы дали.

 

«Виталий Жуковский имел ввиду вратаря «Торпедо-БелАЗ» Варерия Фомичева», – отмечает телеканал «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в эфире программы «Спорт кадр» рассказал об эпизоде, который случился после финального свистка матча с «Торпедо-БелАЗ»...

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