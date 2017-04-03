Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о реконструкции стадиона «Динамо».

– Как вы допустили, что при реконструкции стадиона «Динамо» за 200 миллионов долларов его вместимость сократится с 35 до 20 тысяч зрителей? На минуточку, это главная арена страны и двухмиллионного Минска.

– Я бы может и не допустил, если бы меня кто-нибудь об этом спрашивал. Поэтому, задавая эти вопросы, надо четко понимать: кому вопрос задается и насколько я имею влияние на подобные вещи, – сказал Сафарьян.

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