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Валерий Громыко: «Если еще больше постараться, то можно и за чемпионство побороться»

04.04.2017 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Минска» Валерий Громыко после игры с брестским «Динамо» (2:2) рассказал о целях «горожан».

Брест? Много где читал и слышал о том, что сейчас пришли инвесторы, клуб строит академию, покупает легионеров. Но мы смотрели их предсезонные матчи и я не могу сказать, что эта команда какого-то космического уровня. Обычная. Как и все. Скорее, их больше пиарят.

– Есть какие-то конкретные цели на сезон?

– Пока каких разговоров не было. Понятно, что все хотят попасть на пьедестал. Будем прикладывать усилия. А если еще больше постараться, то можно и за чемпионство побороться, – сказал Громыко в интервью «Спортивной панораме».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Полузащитник «Минска» Валерий Громыко после игры с брестским «Динамо» (2:2) рассказал о целях «горожан».

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