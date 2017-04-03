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Валерий Громыко: «Если еще больше постараться, то можно и за чемпионство побороться»
04.04.2017 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Минска» Валерий Громыко после игры с брестским «Динамо» (2:2) рассказал о целях «горожан».
– Брест? Много где читал и слышал о том, что сейчас пришли инвесторы, клуб строит академию, покупает легионеров. Но мы смотрели их предсезонные матчи и я не могу сказать, что эта команда какого-то космического уровня. Обычная. Как и все. Скорее, их больше пиарят.
– Есть какие-то конкретные цели на сезон?
– Пока каких разговоров не было. Понятно, что все хотят попасть на пьедестал. Будем прикладывать усилия. А если еще больше постараться, то можно и за чемпионство побороться, – сказал Громыко в интервью «Спортивной панораме».
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Полузащитник «Минска» Валерий Громыко после игры с брестским «Динамо» (2:2) рассказал о целях «горожан».
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