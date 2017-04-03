﻿ НХЛ. «Торонто» примет «Вашингтон», «Тампа» в гостях у «Бостона», «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» и другие матчи. 21.by
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НХЛ. «Торонто» примет «Вашингтон», «Тампа» в гостях у «Бостона», «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» и другие матчи

04.04.2017 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Тампа-Бэй
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Филадельфия
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Коламбус
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Вашингтон
Дата проведения
5 апреля, 02.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Детройт
Дата проведения
5 апреля, 02.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Виннипег
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Айлендерс
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Каролина
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Аризона
Дата проведения
5 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Чикаго
Дата проведения
5 апреля, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Калгари
Дата проведения
5 апреля, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Эдмонтон
Дата проведения
5 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Ванкувер
Дата проведения
5 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

 
 
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