﻿ Николай Стасенко: «А какие ожидания от нас? Что сборная Беларуси должна каждый год попадать в плей-офф?». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Стасенко: «А какие ожидания от нас? Что сборная Беларуси должна каждый год попадать в плей-офф?»

04.04.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник сборной Беларуси Николай Стасенко порассуждал о том, какое место национальная команда может занять на чемпионате мира-2017.

– А какие могут быть ожидания от нас? Что сборная Беларуси должна каждый год попадать в плей-офф? Это очень серьезный результат. Сейчас в мире много команд, которые работают не хуже нас и стремятся к такому же выступлению, как и Беларусь. Да, есть определенный топ-6 сборных. А остальные команды элиты примерно равны. И каждый год попадать в восьмерку – это весьма непросто. Взять хотя бы сборную Дании. Два года назад в Чехии они боролись за выживание, а уже в России вышли в четвертьфинал. Мы заняли в Питере 12-е место. И я не могу его назвать плохим. Ведь у нас и хуже бывали выступления. Всегда надо настраиваться на серьезную борьбу, потому что результат сам собой к нам не придет. А успех будет составляться из каких-то мелочей.

– Что за мелочи?

– Игра в неравных составах, вратарь. Плюс единство всей команды, – сказал Стасенко.

Александр Павлович: «Цель на ЧМ-2017? Мы должны стараться залезть в 8-ку»

«Наши североамериканцы? Возможно, кто-то присоединится после выходных». Льюис пытается собрать националку

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник сборной Беларуси Николай Стасенко порассуждал о том, какое место национальная команда может занять на чемпионате мира-2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Торонто» примет «Вашингтон», «Тампа» в гостях у «Бостона», «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика