Защитник сборной Беларуси Николай Стасенко порассуждал о том, какое место национальная команда может занять на чемпионате мира-2017.

– А какие могут быть ожидания от нас? Что сборная Беларуси должна каждый год попадать в плей-офф? Это очень серьезный результат. Сейчас в мире много команд, которые работают не хуже нас и стремятся к такому же выступлению, как и Беларусь. Да, есть определенный топ-6 сборных. А остальные команды элиты примерно равны. И каждый год попадать в восьмерку – это весьма непросто. Взять хотя бы сборную Дании. Два года назад в Чехии они боролись за выживание, а уже в России вышли в четвертьфинал. Мы заняли в Питере 12-е место. И я не могу его назвать плохим. Ведь у нас и хуже бывали выступления. Всегда надо настраиваться на серьезную борьбу, потому что результат сам собой к нам не придет. А успех будет составляться из каких-то мелочей.

– Что за мелочи?

– Игра в неравных составах, вратарь. Плюс единство всей команды, – сказал Стасенко.

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