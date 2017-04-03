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Николай Стасенко: «А какие ожидания от нас? Что сборная Беларуси должна каждый год попадать в плей-офф?»
04.04.2017 21:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Николай Стасенко порассуждал о том, какое место национальная команда может занять на чемпионате мира-2017.
– А какие могут быть ожидания от нас? Что сборная Беларуси должна каждый год попадать в плей-офф? Это очень серьезный результат. Сейчас в мире много команд, которые работают не хуже нас и стремятся к такому же выступлению, как и Беларусь. Да, есть определенный топ-6 сборных. А остальные команды элиты примерно равны. И каждый год попадать в восьмерку – это весьма непросто. Взять хотя бы сборную Дании. Два года назад в Чехии они боролись за выживание, а уже в России вышли в четвертьфинал. Мы заняли в Питере 12-е место. И я не могу его назвать плохим. Ведь у нас и хуже бывали выступления. Всегда надо настраиваться на серьезную борьбу, потому что результат сам собой к нам не придет. А успех будет составляться из каких-то мелочей.
– Что за мелочи?
– Игра в неравных составах, вратарь. Плюс единство всей команды, – сказал Стасенко.
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Николай Стасенко: «А какие ожидания от нас? Что сборная Беларуси должна каждый год попадать в плей-офф?»
Защитник сборной Беларуси Николай Стасенко порассуждал о том, какое место национальная команда может занять на чемпионате мира-2017.
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