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Агент аргентинских спецслужб нелегально следил за Месси после публикации панамского досье
04.04.2017 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Барселоны»
По информации La Nación, после утечки конфиденциальных документов панамской компании Mossack Fonseca за нападающим стал следить сотрудник Федерального разведывательного агентства.
Расследование не было легально санкционировано. Агентство следило далеко не только за футболистом, но также за рядом политиков и других представителей аргентинского истеблишмента и за различными организациями, связанными с панамским досье.
Mossack Fonseca занимается регистрацией и сопровождением офшоров. В результате публикации документов весной прошлого года стало известно о скрытом имуществе и денежных активах многих политиков и знаменитостей.
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси привлек к себе внимание аргентинских спецслужб.
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