Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян признался, что не удовлетворен работой официального сайта организации.

– Нас не удовлетворяет текущий официальный сайт АБФФ. Я уже говорил, что мы надеемся на появление нового ресурса к июлю. Он позволит устранить нарекания к нему. Есть вопрос наполняемости сайта – это делается не всегда своевременно, есть ошибки. Это вопрос субъективного плана. И мы пытаемся это устранить, опираясь на поступающие замечания. Хотелось бы, чтобы болельщики понимали, что два человека, которые ведут сайт, не всегда успевают проследить, корректно ли отобразилась информация. Мы были бы признательны болельщикам, которые сообщали бы об ошибках.

- 15 апреля 2015 вы назначены на должность генерального секретаря АБФФ, ваша должность называется «Первый заместитель председателя-Генеральный секретарь АБФФ». На сайте указана только первая часть вашей должности.

– Сразу хочу ответить, что это не мой сайт. Как работает сайт, я уже обмолвился. Его работой занимаются два человека, которые входят в подведомственность департамента по маркетингу и коммуникациям, к работе которого я не имею отношения. Так что я не могу напрямую ответить и не все детали знаю.

- Так если пресс-служба не справляется с обязанностями по наполнению официального сайта, может, стоит ее увеличить?

– Не могу ответить на этот вопрос, он не входит в мою компетенцию в последнее время. Мы увеличили количество наших сотрудников, работающих на пресс-службу. Чтобы увеличивать еще, нужно основание. Принять решение об увеличении штата может исключительно руководитель АБФФ. Поэтому не могу ответить на этот вопрос самостоятельно. Сначала поставлено задача обновить сайт, а уже потом говорить об увеличении штатной численности.

- Вконтакте есть паблики о белорусском футболе, в некоторых из них состоит до 20 тысяч человек. Может, АБФФ будет сотрудничать с ними?

– Да, есть такое желание. И сейчас это одно из главных направлений, над которыми работает департамент маркетинга и коммуникаций, чтобы вовлечь всю массу заинтересованных и работать с ними совместно. Думаю, мы наладим это. Мы бы сами очень хотели, чтобы такие контакты установились, – сказал Сафарьян.