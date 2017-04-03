Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о том, целесообразно ли проводить комплексное исследование аудитории.

– Планирует ли АБФФ проводить комплексное исследование своей аудитории?

– Мы не планируем пока проводить маркетинговые исследования. Во-первых, достаточно подробное исследование провели представители УЕФА, которые готовились к встрече с нами. Есть новая программа УЕФА, которая занимается не только такими исследованиями, но и дает рекомендации по продвижению футбола в странах. Это касается и маркетинга, и самого футбола и формирования лояльной аудитории. В начале 2017 года такое исследование проводилось. Поэтому проводить собственное маркетинговое исследование смысла не вижу.

Ближайшие шаги, которые мы запланировали после этого визита, мы опубликуем. И пригласим всех желающих в них участвовать. Потом какой-то временной срез УЕФА нам наметило, после чего проведем промежуточные итоги. Потом (если те меры и мероприятия не принесут желаемого эффекта) мы возможно проведем свое маркетинговое исследование.

– Планирует ли АБФФ сотрудничать с Виталием Новиковым – сотрудником компании EPAM, который помогает «Крумкачам» более эффективно работать с болельщиками?

– Не могу пока ответить на этот вопрос. У меня спрашивали – я ответил, что мы должны сотрудничать со всеми. Это компетенция департамента маркетинга и коммуникаций. Наверное, лучше было бы этот вопрос адресовать несколько раньше Владимиру Бережкову. А теперь я не знаю, будет этот департамент автономно Сергею Румасу подчинен или в общую структуру войдет. Чуть позже об этом станет известно. Но насколько я помню, такой разговор был, на что я сказал: «Да, надо безусловно сотрудничать».

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