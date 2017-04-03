﻿ Сергей Сафарьян: «Мы не планируем пока проводить маркетинговые исследования». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Сафарьян: «Мы не планируем пока проводить маркетинговые исследования»

04.04.2017 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о том, целесообразно ли проводить комплексное исследование аудитории.

– Планирует ли АБФФ проводить комплексное исследование своей аудитории?

– Мы не планируем пока проводить маркетинговые исследования. Во-первых, достаточно подробное исследование провели представители УЕФА, которые готовились к встрече с нами. Есть новая программа УЕФА, которая занимается не только такими исследованиями, но и дает рекомендации по продвижению футбола в странах. Это касается и маркетинга, и самого футбола и формирования лояльной аудитории. В начале 2017 года такое исследование проводилось. Поэтому проводить собственное маркетинговое исследование смысла не вижу.

Ближайшие шаги, которые мы запланировали после этого визита, мы опубликуем. И пригласим всех желающих в них участвовать. Потом какой-то временной срез УЕФА нам наметило, после чего проведем промежуточные итоги. Потом (если те меры и мероприятия не принесут желаемого эффекта) мы возможно проведем свое маркетинговое исследование.

– Планирует ли АБФФ сотрудничать с Виталием Новиковым – сотрудником компании EPAM, который помогает «Крумкачам» более эффективно работать с болельщиками?

– Не могу пока ответить на этот вопрос. У меня спрашивали – я ответил, что мы должны сотрудничать со всеми. Это компетенция департамента маркетинга и коммуникаций. Наверное, лучше было бы этот вопрос адресовать несколько раньше Владимиру Бережкову. А теперь я не знаю, будет этот департамент автономно Сергею Румасу подчинен или в общую структуру войдет. Чуть позже об этом станет известно. Но насколько я помню, такой разговор был, на что я сказал: «Да, надо безусловно сотрудничать».

Директор по маркетингу «Куфара»: «Белорусскому футболу не хватает исследований, которые могли бы помочь в понимании того, что привело к низкой посещаемости»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о том, целесообразно ли проводить комплексное исследование аудитории.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Валерий Громыко: «Если еще больше постараться, то можно и за чемпионство побороться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика