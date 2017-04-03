|
Александр Павлович: «Цель на ЧМ-2017? Мы должны стараться залезть в 8-ку»
04.04.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной Беларуси Александр Павлович поделился мнением о целях команды на чемпионат мира.
«Цель на ЧМ-2017? Считаю, что восьмерка. Мы должны там быть. Стараться туда залезть», – сказал Павлович в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».
Напомним, чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий сборной Беларуси Александр Павлович поделился мнением о целях команды на чемпионат мира.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии