Нападающий сборной Беларуси Александр Павлович поделился мнением о целях команды на чемпионат мира.

«Цель на ЧМ-2017? Считаю, что восьмерка. Мы должны там быть. Стараться туда залезть», – сказал Павлович в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Напомним, чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая 2017 года.

«Наши североамериканцы? Возможно, кто-то присоединится после выходных». Льюис пытается собрать националку