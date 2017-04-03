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Александр Павлович: «Цель на ЧМ-2017? Мы должны стараться залезть в 8-ку»

04.04.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Беларуси Александр Павлович поделился мнением о целях команды на чемпионат мира.

«Цель на ЧМ-2017? Считаю, что восьмерка. Мы должны там быть. Стараться туда залезть», – сказал Павлович в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Напомним, чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая 2017 года.

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Нападающий сборной Беларуси Александр Павлович поделился мнением о целях команды на чемпионат мира.

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