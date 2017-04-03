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Сергей Сафарьян: «Надеюсь, когда-то нам будет платить телевидение, которое только нас осуждать может и не помогать ничем»

04.04.2017 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян ответил на вопрос о призовом фонде для команд второй лиги и о помощи со стороны телевидения.

– Не считаете, что целесообразно ввести призовой фонд для победителей второй лиги? Чтобы им легче было с финансовой точки зрения заявиться в первую лигу?

– Мое субъективное мнение (не могу говорить за всех): это неправильно. Мы поставили перед собой задачу освободить клубы от заявочных взносов. Наш принцип – оказывать всем равную помощь. Не должно быть у нас плохих и хороших клубов, каких-то преференций для отдельных участников.

Да и если клуб не имеет ресурсов для повышения в лиговом соревновании, наша подачка на один сезон не сильно ему поможет. На мой взгляд, неправильно давать клубу деньги, чтобы он их проел, а потом вернулся во вторую лигу. Поэтому даже если такой вопрос будет рассматриваться, я буду придерживаться идеи, чтобы всем командам оказывалась равная помощь.

И, надеюсь, когда-то нам будет платить телевидение, которое только нас осуждать может и не помогать ничем. Мы сможем помогать клубам этими деньгами поровну. Что касается призового фонда, это возможно, но только как второй шаг, а не первый, – сказал Сафарьян в эфире АБФФ-ТВ.

«Комментировать тут нечего. Все ясно. Причём уже давно». Ходасевич в эфире разносит Сафарьяна

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян ответил на вопрос о призовом фонде для команд второй лиги и о помощи со стороны телевидения.

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