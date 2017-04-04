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Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» победил «Баварию», «Боруссия» Д разгромила «Гамбург» и другиие матчи
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В 27-м туре немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Баварию», дортмундская «Боруссия» сыграет с «Гамбургом» а «РБ Лейпциг» встретится с «Майнцем».
Чемпионат Германии
27-й тур
- Дата проведения
-
4 апреля, 21.00, «Райн-Неккар-Арена»
- Гол:
-
1:0 –
21 Крамарич.
Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Зюле, Фогт, Хюбнер, Руди (Террацино, 75), Толян, Цубер, Демирбай (Швеглер, 62), Амири, Вагнер (Салаи, 62), Крамарич.
Бавария –
Ульрайх, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 75), Хаби Алонсо, Саншеш (Рибери, 72), Роббен, Видаль, Коман, Левандовски.
- Предупреждение:
-
Левандовски
(64).
- Дата проведения
-
4 апреля, 21.00, «Везерштадион»
- Голы:
-
1:0 –
24 Гебре Селассие,
2:0 –
76, пенальти Крузе,
3:0 –
80 Эггештайн.
Вердер –
Видвальд, Велькович, Мойсандер, Кальдирола, Дилэйни (Эггештайн, 46), Гебре Селассие, Гарсия, Гриллич, Юнузович, Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Кайнц, 89).
Шальке-04 –
Фэрманн, Калиджури, Хеведес, Настасич, Керер, Горетцка, Стамбули, Шопф, Майер (Хунтелар, 62), Шупо-Мотинг (Коноплянка, 62), Бургшталлер (Ди Санто, 86).
- Предупреждения:
-
Горетцка
(73), Фэрманн
(80).
- Дата проведения
-
4 апреля, 21.00, «РейнЭнергиШтадион»
- Гол:
-
1:0 –
53 Йойич.
Кельн –
Хорн, Клюнтер, Соренсен, Хайнц, Хектор, Йойич, Леманн, Клеменс (Суботич, 71), Хегер (Битенкур, 46), Рауш (Озджан, 84), Модест.
Айнтрахт Ф –
Градецки, Вальехо, Абраам, Очипка, Вольф (Ордоньес, 75), Маскарель, Гачинович, Таватха (Баркок, 62), Фабиан (Хргота, 66), Сеферович, Ребич.
- Предупреждения:
-
Вольф
(74), Гачинович
(90).
- Дата проведения
-
4 апреля, 21.00, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
-
1:0 –
13 Кастро,
2:0 –
81 Кагава,
3:0 –
90 Обамеянг.
Боруссия Д –
Бюрки, Пишчек, Гинтер, Бартра, Геррейру (Шахин, 78), Кагава, Вайгль (Пасслак, 78), Кастро, Дембеле, Обамеянг, Мор (Пулишич, 60).
Гамбург –
Адлер, Дикмайер, Экдаль (Яничич, 83), Маврай, Остжолек, Уолас, Сакаи, Грегорич (Хунт, 60), Холтби, Костич, Вуд (Ласогга, 84).
- Предупреждения:
-
Экдаль
(12), Гинтер
(29), Костич
(66), Холтби
(80).
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Статистика бундеслиги
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В 27-м туре немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Баварию», дортмундская «Боруссия» сыграет с «Гамбургом» а «РБ Лейпциг» встретится с «Майнцем».
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