﻿ Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» победил «Баварию», «Боруссия» Д разгромила «Гамбург» и другиие матчи. 21.by
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Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» победил «Баварию», «Боруссия» Д разгромила «Гамбург» и другиие матчи

04.04.2017 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 27-м туре немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Баварию», дортмундская «Боруссия» сыграет с «Гамбургом» а «РБ Лейпциг» встретится с «Майнцем».

Чемпионат Германии

27-й тур

Хоффенхайм-1899 – Бавария 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
4 апреля, 21.00, «Райн-Неккар-Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 21 Крамарич.
Хоффенхайм-1899Бауманн, Зюле, Фогт, Хюбнер, Руди (Террацино, 75), Толян, Цубер, Демирбай (Швеглер, 62), Амири, Вагнер (Салаи, 62), Крамарич.
БаварияУльрайх, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Алаба (Бернат, 75), Хаби Алонсо, Саншеш (Рибери, 72), Роббен, Видаль, Коман, Левандовски.
Предупреждение:
Левандовски (64).
Вердер – Шальке-04 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
4 апреля, 21.00, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 24 Гебре Селассие, 2:0 – 76, пенальти Крузе, 3:0 – 80 Эггештайн.
ВердерВидвальд, Велькович, Мойсандер, Кальдирола, Дилэйни (Эггештайн, 46), Гебре Селассие, Гарсия, Гриллич, Юнузович, Писарро (Бартельс, 60), Крузе (Кайнц, 89).
Шальке-04Фэрманн, Калиджури, Хеведес, Настасич, Керер, Горетцка, Стамбули, Шопф, Майер (Хунтелар, 62), Шупо-Мотинг (Коноплянка, 62), Бургшталлер (Ди Санто, 86).
Предупреждения:
Горетцка (73), Фэрманн (80).
Кельн – Айнтрахт Ф 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
4 апреля, 21.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 53 Йойич.
КельнХорн, Клюнтер, Соренсен, Хайнц, Хектор, Йойич, Леманн, Клеменс (Суботич, 71), Хегер (Битенкур, 46), Рауш (Озджан, 84), Модест.
Айнтрахт ФГрадецки, Вальехо, Абраам, Очипка, Вольф (Ордоньес, 75), Маскарель, Гачинович, Таватха (Баркок, 62), Фабиан (Хргота, 66), Сеферович, Ребич.
Предупреждения:
Вольф (74), Гачинович (90).
Боруссия Д – Гамбург 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
4 апреля, 21.00, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Кастро, 2:0 – 81 Кагава, 3:0 – 90 Обамеянг.
Боруссия ДБюрки, Пишчек, Гинтер, Бартра, Геррейру (Шахин, 78), Кагава, Вайгль (Пасслак, 78), Кастро, Дембеле, Обамеянг, Мор (Пулишич, 60).
ГамбургАдлер, Дикмайер, Экдаль (Яничич, 83), Маврай, Остжолек, Уолас, Сакаи, Грегорич (Хунт, 60), Холтби, Костич, Вуд (Ласогга, 84).
Предупреждения:
Экдаль (12), Гинтер (29), Костич (66), Холтби (80).
Аугсбург – Ингольштадт-04
Дата проведения
5 апреля, 21.00, «SGL Арена»
превью матча онлайн статистика
Дармштадт – Байер
Дата проведения
5 апреля, 21.00, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика
Боруссия М – Герта
Дата проведения
5 апреля, 21.00, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика
Майнц – РБ Лейпциг
Дата проведения
5 апреля, 21.00, «Кофас-Арена»
превью матча онлайн статистика
Вольфсбург – Фрайбург
Дата проведения
5 апреля, 21.00, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица бундеслиги

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В 27-м туре немецкой бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Баварию», дортмундская «Боруссия» сыграет с «Гамбургом» а «РБ Лейпциг» встретится с «Майнцем».

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