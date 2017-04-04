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Дмитрий Гущенко: «Как вообще мужья разрешают выкладывать снимки полуголых жен?»

04.04.2017 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко рассказал о своем отношении к соцсетям.

− Инстаграм у тебя есть?

− Нет. Я не любитель этого. Страницу во «ВКонтакте» я тоже удалил. Недавно снова добавился, но у меня там только 10 друзей. «ВК» мне нужен, чтобы посмотреть обзоры, новости, в других соц.сетях меня нет. Это не моё, не считаю нужным свои фотографии и свою жизнь выкладывать на всеобщее обозрение.

− У жены есть инстаграм?

− Да, но не такой продвинутый, как у многих жён футболистов. У неё всё спокойнее. Показушная жизнь, выдавать желаемое за действительное – это не нужно.

− «Жена футболиста» − своего рода мем. Согласен?

− Это смешно, в том числе и мне. Как вообще мужья разрешают выкладывать снимки полуголых жен? Для меня это было бы неприятно, если б мою жену обсуждала вся страна.

− Разве это не своего рода популяризация футбола?

− Это околофутбол. Не футбол. Ничего общего с ним нет, – сказал Гущенко.

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Теги: Витебск
 
 
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Вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко рассказал о своем отношении к соцсетям.

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