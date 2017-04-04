Вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко вспомнил скандальный эпизод, когда в 2011-м году он нанес травму форварду БАТЭ Виталию Родионову после чего он выбыл из строя на длительный срок.

− Как думаешь, какой эпизод из твоей динамовской карьеры вспоминают болельщики?

− Наверное, то злополучное столкновение с Виталием Родионовым (в матче между «Динамо» и БАТЭ Гущенко нанес Родионову серьезную травму − прим. автора). Что случилось, того уже не поменять. Мне обидно, что промолчал тогда. Отрицательно повлияли люди, которые тогда были рядом. Мне нужно было позвонить и с Виталиком все уладить самому. Или встретиться с глазу на глаз. А я смалодушничал. Люди сказали – я сделал. Повёл себя неправильно. Но тех людей, которые меня подтолкнули, рядом со мной уже нет.

− Это агенты или футболисты?

− Это не футболисты.

− Витебский сломал витебского…

− Да, и судил витебский. Арбитр Денис Щербаков, который прописан в Минске, но сам из Витебска.

− В этом ракурсе тебе не высказывали претензии?

− Кто меня знает − скажет, что я это делал не специально. Моя техническая ошибка, пошел до конца, и даже не понял сразу, что случилось. Сначала было расстройство от пропущенного мяча, а потом увидел разорванные гетры Родионова, и всё как в тумане. Смотрю, что Виктор Гончаренко на поле выбегает, чтобы меня растерзать. После этого в воротах играть было тяжело.

− Неужели это поворотный эпизод в твоей карьере?

− Не знаю, но, может быть, после этого в мой адрес пошло много негатива. Многое стало залетать в мои ворота: мяч, кажется, летит в руки, но потом − бах − и он в воротах. Объяснить я всё это не мог. Поддержка была только со стороны семьи, а больше нигде. Даже в клубе. Это тоже опыт. Может, после этого момента, с течением времени, я стал сильнее. Был неправ только в одном – в человеческих отношениях с Виталием.

− Общались с Родионовым после этого?

− Мы и до того момента сильно и не общались. Здороваемся, конечно. Хотя занимались у одного детского тренера в Витебске. Надеюсь, что он и его семья меня простили, потому что я много доставил им неприятностей… Ладно, давайте дальше, – сказал Гущенко.

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