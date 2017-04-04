Вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко вспомнил о начале карьеры.

− Твой первый профессиональный опыт – «Витебск» или легендарный «Мясокомбинат»?

− «Витебск». Мы закончили школу в «Комсомольце», меня взяли в дубль, хотя там сразу не получилось: играл Макс Моисеев, а я был на вторых ролях. И я ушел в «Мясокомбинат» в аренду (мне тогда помог агент Валерий Исаев), где у меня была игровая практика. Там, правда, не было никакой дисциплины. Команда больше оказалось любительской, чем профессиональной.

− Мужицкого футбола удалось вкусить?

− Более чем. Но главное, что не перебрал, и вовремя ушел. Потому что слишком уж он мужицкий был. Не все ребята профессионально к делу относились. Но мне удалось перетерпеть, а не слиться с толпой. Так бы моя карьера закончилась намного раньше. Истории? Однажды ехали на игру в Мосты, тогда с нами работал Сергей Ясинский, кстати. Мосты – это Гродненская область, ехать порядка восьми часов. И чем бы заняться? Ребята взяли какие-то полуторалитровые бутылки вина на розлив. Количество сумасшедшее! Когда приехали в Мосты, то команду пришлось выволакивать из автобуса, а ведь мы только на игру ехали. Один парень говорит: «А я на голове стоять умею». Команда выходит из автобуса, а он на голове и стоит напротив гостиницы. В общем, состав на половину поменяли – полупьяных на полутрезвых.

− Провинившиеся смотрели с трибун?

− На скамейке запасных сидели. Думаю, им очень тяжело было. Один даже вышел на замену, который на голове стоял, – сказал Гущенко.