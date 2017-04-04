﻿ НБА. «Денвер» обыграл в гостях «Новый Орлеан», «Юта» нанесла поражение «Портленду» и другие результаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Денвер» обыграл в гостях «Новый Орлеан», «Юта» нанесла поражение «Портленду» и другие результаты

05.04.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать игр. В матчах с участием претендентов на 8-е место в Западной конференции «Новый Орлеан» примет «Денвер», «Юта» встретится с «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Торонто 108:90 (18:26, 22:25, 37:24, 31:15)
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Джордж (35 + 10 подборов), Тиг (20 + 6 передач), Янг (15 + 11 подборов), Эллис (10), Тернер (7)  старт; Стивенсон (12), Серафин (4), Брукс (3), Майлз (2), Янг (0), Аллен (0), Кристмас (0).
Торонто
ДеРозан (27), Кэрролл (11), Джозеф (10), Валанчюнас (10 + 10 подборов), Ибака (8 + 10 подборов)  старт; Такер (9), Пелтль (8), Райт (5), Паттерсон (2), ВанВлит (0), Пауэлл (0), Ногейра (0).

Кливленд – Орландо 122:102 (28:31, 25:24, 43:20, 26:27)
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Лав (28 + 11 подборов), Ирвинг (24 + 8 передач), Джей Ар Смит (19), Джеймс (18 + 11 подборов + 11 передач + 6 потерь), Томпсон (2)  старт; Корвер (11), Уильямс (8), Шамперт (7), Джефферсон (5), Лиггинс (0), Уильямс (0), Фрай (0).
Орландо
Фурнье (21), Пэйтон (12 + 6 передач), Росс (12), Гордон (12), Вучевич (6 + 10 подборов)  старт; Хезонья (13), Микс (11), Уотсон (9 + 6 передач), Бийомбо (4 + 10 подборов), Рудеж (2), Джордж-Хант (0), Гарино (0).

Вашингтон – Шарлотт 118:111 (22:24, 29:39, 36:18, 31:30)
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Уолл (23 + 13 передач + 6 перехватов + 5 потерь), Бил (19), М-ф Моррис (14), Портер (9), Гортат (8)  старт; Смит (17), Убре (15), Богданович (7), Дженнингс (5), Маинми (1).
Шарлотт
Уокер (37), Батюм (13 + 8 передач), Зеллер (10 + 10 подборов), Кидд-Гилкрист (8), Марв. Уильямс (2)  старт; Белинелли (16), Камински (12), Лэмб (9), Робертс (2), Пламли (2).

Филадельфия – Бруклин 118:141 (27:40, 26:41, 24:30, 41:30)
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Луваву-Кабарро (19), Холмс (16), Макконнелл (13 + 7 передач), Андерсон (13), Шарич (10)  старт; Лонг (18), Пойтресс (10 + 7 подборов), Хендерсон (9), Сплиттер (6), Стаускас (4 + 6 передач).
Бруклин
Лин (16 + 7 передач + 5 потерь), Лопес (16), Фой (12), Холлис-Джефферсон (12), ЛеВерт (7 + 7 передач)  старт; Гудвин (14), Макдэниэлс (14), Динуидди (13 + 7 передач), Килпатрик (13), Хэмилтон (9), Букер (8), Эйси (5), Николсон (2).

Новый Орлеан – Денвер 131:134 (31:27, 44:42, 30:33, 26:32)
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Дэвис (41 + 4 блок-шота), Казинс (30 + 14 подборов + 9 передач), Холидэй (18 + 13 передач), Хилл (15), Фрэйзер (2)  старт; Мур (13), Кроуфорд (9), Каннингем (3), Аженса (0).
Денвер
Галлинари (28), Харрис (23 + 8 подборов), Йокич (21 + 12 подборов), Мюррэй (16), Фарид (0)  старт; Чендлер (18 + 7 подборов), Мудиай (15 + 7 передач), Пламли (13 + 11 подборов).

Нью-Йорк – Чикаго 100:91 (29:24, 25:16, 26:24, 20:27)
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Энтони (23 + 7 подборов), Ли (14), Ндур (13 + 12 подборов), Бэйкер (9 + 6 передач), Эрнангомес (8 + 8 подборов)  старт; Холидэй (12), Кузминскас (11), О’Куинн (8 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Рэндл (2), Вуячич (0).
Чикаго
Батлер (26), Миротич (21 + 10 подборов), Лопес (11), Рондо (5 + 7 подборов + 9 передач), Ципзер (0)  старт; Морроу (15), Портис (8), Валентайн (3), Ловернь (2), Грант (0), Картер-Уильямс (0).

Сан-Антонио – Мемфис 95:89 OT (14:16, 19:19, 27:16, 24:33, 11:5)
Дата проведения
5 апреля, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика
Сан-Антонио
Ленард (32 + 12 подборов), Олдридж (15), Паркер (10 + 7 передач), Симмонс (8), Дедмон (4)  старт; Пау Газоль (12 + 11 подборов), Миллс (10), Андерсон (4), Форбс (0), Джинобили (0), Ли (0).
Мемфис
Конли (19 + 6 передач + 5 потерь), Марк Газоль (11 + 7 передач), Картер (8), Эннис (4), Грин (2)  старт; Рэндолф (18 + 16 подборов), Дэниелс (10), Селден (10), Райт (6), Болдуин (1 + 7 подборов).

Юта – Портленд 106:87 (24:17, 23:24, 28:23, 31:23)
Дата проведения
5 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Хэйворд (30), Гобер (20 + 11 подборов), Экзам (10), Инглс (2), Диао (0 + 8 подборов)  старт; Джонсон (13), Мак (12), Уити (10), Беркс (5 + 7 подборов), Боломбой (4), Лайлс (0).
Портленд
Макколлум (25), Лиллард (16), Амину (11), Харклесс (2), Вонле (2)  старт; Ленард (9), Крэбб (8), Тернер (6), Напьер (5), Лэйман (3), Коннотон (0).

Сакраменто – Даллас 98:87 (22:17, 14:21, 32:31, 30:18)
Дата проведения
5 апреля, 05.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика
Сакраменто
Хилд (16), Гэллоуэй (15 + 7 подборов), Коули-Стайн (12 + 16 подборов), Лабиссьер (11 + 7 подборов), Эванс (6)  старт; Маклемор (22), Папаяннис (13), Темпл (3).
Даллас
Бруссино (13 + 7 подборов), Барнс (11), Пауэлл (11 + 7 подборов), Ноэл (9 + 10 подборов), Феррелл (7)  старт; Бареа (9), Хэммонс (9 + 7 подборов), Харрис (7), Финни-Смит (7), Ютофф (4).

Голден Стэйт – Миннесота 121:107 (32:32, 36:28, 36:26, 17:21)
Дата проведения
5 апреля, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика
Голден Стэйт
Томпсон (41), Карри (19 + 9 передач), Барнс (12), Грин (6), Пачулия (6 + 7 подборов)  старт; Игудала (11), Уэст (7 + 6 передач), МакГи (6), Кларк (5), Ливингстон (4), Маккоу (2), Луни (2), МакАду (0).
Миннесота
Уиггинс (24), Таунс (21), Рубио (15), Дженг (6 + 9 подборов), Раш (0)  старт; Мухаммад (24 + 11 подборов), Пэйн (7), Каспи (6), Джордан Хилл (2), Олдрич (2), Данн (0), Джонс (0).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать игр.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» победил «Баварию», «Боруссия» Д разгромила «Гамбург» и другиие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика