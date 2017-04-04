НБА. «Денвер» обыграл в гостях «Новый Орлеан», «Юта» нанесла поражение «Портленду» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать игр. В матчах с участием претендентов на 8-е место в Западной конференции «Новый Орлеан» примет «Денвер», «Юта» встретится с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
5 апреля, 02.00,
«Bankers Life Fieldhouse»
Индиана
(35 + 10 подборов),
Джордж (20 + 6 передач),
Тиг (15 + 11 подборов),
Янг (10),
Эллис (7) Тернер старт;
(12),
Стивенсон (4),
Серафин (3),
Брукс (2),
Майлз (0),
Янг (0),
Аллен (0). Кристмас
Торонто
(27),
ДеРозан (11),
Кэрролл (10),
Джозеф (10 + 10 подборов),
Валанчюнас (8 + 10 подборов) Ибака старт;
(9),
Такер (8),
Пелтль (5),
Райт (2),
Паттерсон (0),
ВанВлит (0),
Пауэлл (0). Ногейра
Дата проведения
5 апреля, 02.00,
«Quicken Loans Arena»
Кливленд
(28 + 11 подборов),
Лав (24 + 8 передач),
Ирвинг (19),
Джей Ар Смит (18 + 11 подборов + 11 передач + 6 потерь),
Джеймс (2) Томпсон старт;
(11),
Корвер (8),
Уильямс (7),
Шамперт (5),
Джефферсон (0),
Лиггинс (0),
Уильямс (0). Фрай
Орландо
(21),
Фурнье (12 + 6 передач),
Пэйтон (12),
Росс (12),
Гордон (6 + 10 подборов) Вучевич старт;
(13),
Хезонья (11),
Микс (9 + 6 передач),
Уотсон (4 + 10 подборов),
Бийомбо (2),
Рудеж (0),
Джордж-Хант (0). Гарино
Дата проведения
5 апреля, 02.00,
«Verizon Center»
Вашингтон
(23 + 13 передач + 6 перехватов + 5 потерь),
Уолл (19),
Бил (14),
М-ф Моррис (9),
Портер (8) Гортат старт;
(17),
Смит (15),
Убре (7),
Богданович (5),
Дженнингс (1). Маинми
Шарлотт
(37),
Уокер (13 + 8 передач),
Батюм (10 + 10 подборов),
Зеллер (8),
Кидд-Гилкрист (2) Марв. Уильямс старт;
(16),
Белинелли (12),
Камински (9),
Лэмб (2),
Робертс (2). Пламли
Дата проведения
5 апреля, 02.00,
«Wells Fargo Center»
Филадельфия
(19),
Луваву-Кабарро (16),
Холмс (13 + 7 передач),
Макконнелл (13),
Андерсон (10) Шарич старт;
(18),
Лонг (10 + 7 подборов),
Пойтресс (9),
Хендерсон (6),
Сплиттер (4 + 6 передач). Стаускас
Бруклин
(16 + 7 передач + 5 потерь),
Лин (16),
Лопес (12),
Фой (12),
Холлис-Джефферсон (7 + 7 передач) ЛеВерт старт;
(14),
Гудвин (14),
Макдэниэлс (13 + 7 передач),
Динуидди (13),
Килпатрик (9),
Хэмилтон (8),
Букер (5),
Эйси (2). Николсон
Дата проведения
5 апреля, 03.00,
«Smoothie King Center»
Новый Орлеан
(41 + 4 блок-шота),
Дэвис (30 + 14 подборов + 9 передач),
Казинс (18 + 13 передач),
Холидэй (15),
Хилл (2) Фрэйзер старт;
(13),
Мур (9),
Кроуфорд (3),
Каннингем (0). Аженса
Денвер
(28),
Галлинари (23 + 8 подборов),
Харрис (21 + 12 подборов),
Йокич (16),
Мюррэй (0) Фарид старт;
(18 + 7 подборов),
Чендлер (15 + 7 передач),
Мудиай (13 + 11 подборов). Пламли
Дата проведения
5 апреля, 03.00,
«Madison Square Garden»
Нью-Йорк
(23 + 7 подборов),
Энтони (14),
Ли (13 + 12 подборов),
Ндур (9 + 6 передач),
Бэйкер (8 + 8 подборов) Эрнангомес старт;
(12),
Холидэй (11),
Кузминскас (8 + 12 подборов + 5 блок-шотов),
О’Куинн (2),
Рэндл (0). Вуячич
Чикаго
(26),
Батлер (21 + 10 подборов),
Миротич (11),
Лопес (5 + 7 подборов + 9 передач),
Рондо (0) Ципзер старт;
(15),
Морроу (8),
Портис (3),
Валентайн (2),
Ловернь (0),
Грант (0). Картер-Уильямс
Дата проведения
5 апреля, 03.30,
«AT&T Center»
Сан-Антонио
(32 + 12 подборов),
Ленард (15),
Олдридж (10 + 7 передач),
Паркер (8),
Симмонс (4) Дедмон старт;
(12 + 11 подборов),
Пау Газоль (10),
Миллс (4),
Андерсон (0),
Форбс (0),
Джинобили (0). Ли
Мемфис
(19 + 6 передач + 5 потерь),
Конли (11 + 7 передач),
Марк Газоль (8),
Картер (4),
Эннис (2) Грин старт;
(18 + 16 подборов),
Рэндолф (10),
Дэниелс (10),
Селден (6),
Райт (1 + 7 подборов). Болдуин
Дата проведения
5 апреля, 04.00,
«Vivint Smart Home Arena»
Юта
(30),
Хэйворд (20 + 11 подборов),
Гобер (10),
Экзам (2),
Инглс (0 + 8 подборов) Диао старт;
(13),
Джонсон (12),
Мак (10),
Уити (5 + 7 подборов),
Беркс (4),
Боломбой (0). Лайлс
Портленд
(25),
Макколлум (16),
Лиллард (11),
Амину (2),
Харклесс (2) Вонле старт;
(9),
Ленард (8),
Крэбб (6),
Тернер (5),
Напьер (3),
Лэйман (0). Коннотон
Дата проведения
5 апреля, 05.30, «Golden 1 Center»
Сакраменто
(16),
Хилд (15 + 7 подборов),
Гэллоуэй (12 + 16 подборов),
Коули-Стайн (11 + 7 подборов),
Лабиссьер (6) Эванс старт;
(22),
Маклемор (13),
Папаяннис (3). Темпл
Даллас
(13 + 7 подборов),
Бруссино (11),
Барнс (11 + 7 подборов),
Пауэлл (9 + 10 подборов),
Ноэл (7) Феррелл старт;
(9),
Бареа (9 + 7 подборов),
Хэммонс (7),
Харрис (7),
Финни-Смит (4). Ютофф
Дата проведения
5 апреля, 05.30,
«Oracle Arena»
Голден Стэйт
(41),
Томпсон (19 + 9 передач),
Карри (12),
Барнс (6),
Грин (6 + 7 подборов) Пачулия старт;
(11),
Игудала (7 + 6 передач),
Уэст (6),
МакГи (5),
Кларк (4),
Ливингстон (2),
Маккоу (2),
Луни (0). МакАду
Миннесота
(24),
Уиггинс (21),
Таунс (15),
Рубио (6 + 9 подборов),
Дженг (0) Раш старт;
(24 + 11 подборов),
Мухаммад (7),
Пэйн (6),
Каспи (2),
Джордан Хилл (2),
Олдрич (0),
Данн (0). Джонс
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать игр.
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