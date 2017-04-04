|
Денис Колодин: «Гомель»? На данный момент нахожусь дома»
05.04.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший защитник сборной России Денис Колодин не подтвердил информацию о своем возможном переходе в белорусский «Гомель».
– Появилась информация о том, что вы переходите в «Гомель».
– Нет, на данный момент я нахожусь дома.
– Каковы профессиональные планы?
– Ничего пока не знаю, – сказал Колодин.
Последнее время 35-летний воспитанник камышинского футбола выступал за казахстанский «Алтай».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший защитник сборной России Денис Колодин не подтвердил информацию о своем возможном переходе в белорусский «Гомель».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии