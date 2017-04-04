Бывший защитник сборной России Денис Колодин не подтвердил информацию о своем возможном переходе в белорусский «Гомель».

– Появилась информация о том, что вы переходите в «Гомель».

– Нет, на данный момент я нахожусь дома.

– Каковы профессиональные планы?

– Ничего пока не знаю, – сказал Колодин.

Последнее время 35-летний воспитанник камышинского футбола выступал за казахстанский «Алтай».