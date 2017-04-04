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Денис Колодин: «Гомель»? На данный момент нахожусь дома»

05.04.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший защитник сборной России Денис Колодин не подтвердил информацию о своем возможном переходе в белорусский «Гомель».

– Появилась информация о том, что вы переходите в «Гомель».

– Нет, на данный момент я нахожусь дома.

– Каковы профессиональные планы?

– Ничего пока не знаю, – сказал Колодин.

Последнее время 35-летний воспитанник камышинского футбола выступал за казахстанский «Алтай».

 
Теги: Гомель
 
 
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Бывший защитник сборной России Денис Колодин не подтвердил информацию о своем возможном переходе в белорусский «Гомель».

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