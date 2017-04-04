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Валерий Громыко: «Думаю, еще не дотягиваю до национальной сборной»

05.04.2017 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Минска» Валерий Громыко прокомментировал мнение общественности о том, что в сборную Беларуси нет молодых кандидатов.

– После мартовских выступлений национальной сборной поднялась волна недовольства. В ней был и такой тезис: мол, в стране перестали появляться талантливые молодые игроки. Обидно?

– Немного. Но разве ж это неправда? Если смены для национальной сборной практически нет. А что до результатов в Швеции и Македонии, не стал бы посыпать голову пеплом. В команду пришел новый тренер, и где-то надо притереться, привыкнуть. Такое со всеми бывает.

– Допустим, в национальной сборной и впрямь затеют обновление и пригласят игроков из белорусского чемпионата, в том числе молодых. Ты можешь представить свою реакцию после приглашения в главную команду страны?

– Могу – буду просто в шоке. Конечно, это приятно, большая честь, возможность получить огромный опыт. Но для меня такая перспектива – пока нечто отдаленное. Думаю, еще не дотягиваю я до национальной сборной. Надо продолжать работать, – сказал Громыко.

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник «Минска» Валерий Громыко прокомментировал мнение общественности о том, что в сборную Беларуси нет молодых кандидатов.

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