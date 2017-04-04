Футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением об уровне сборной Беларуси.

- Вы не согласны, что это самая слабая сборная в истории?

– Ряд игроков этой сборной становились третьими на молодежном чемпионате Европы, играли на Олимпиаде. Ребята из предыдущего состава «молодежки» также выходили в финальную стадию Евро. Не сказал бы, что у нас и сейчас есть проблемы в подготовке резерва. Недавно смотрел товарищеские матчи нынешнего молодежного состава против литовцев – у меня остались приятные впечатления от команды Людаса Румбутиса.

Матчи против Швеции и Македонии и развитие белорусского футбола в целом находятся в разных плоскостях. Давайте говорить честно, убирая симпатии и антипатии: это проблемы тренера, который неправильно подготовил игроков, неверно оценил их потенциал, выбрал не ту тактику. Это проблемы локального характера, но приходится читать, что надо едва ли не вводить чрезвычайное положение, создавать какие-то комиссии, организовывать политбюро, вызывать ветеранов. Все можно довести до абсурда, но если следовать лозунгам, а не заниматься работой, результат точно не придет.

- Зампредседателя федерации Сергей Сафарьян в ситуации с увольнением Хацкевича дал понять, что на тренере белорусской сборной лежит персональная ответственность. Получается, в нынешней сложной ситуации в случае чего вину с Криушенко также никто разделять не будет?

– Федерация лукавит: вся ответственность лежит на ней. Кто куда ходил, кто с кем ел – это все вопросы для бедных: значит, выбрали не того кандидата. Как выбирают и на каких совещаниях – это уже другая история, но здесь, как на любом предприятии: виноват не только директор, но и нанявшие его учредители. Нанимателю не стоит вмешиваться в мелкие вопросы, но когда мы подводим черту под выступлением национальной сборной, федерация не должна оставаться в стороне.

Думаю, в случае чего с Криушенко будет все то же самое: виновным окажется тренер, который ошибся в тактике, подборе игроков, еще в чем-то, но не федерация, которая при приеме на работу тщательно анализирует каждого кандидата, определяя его уровень по различным критериям. Ошиблись – отвечайте, – сказал Исаев.