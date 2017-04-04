﻿ Роман Ротенберг: «Без штампа из НХЛ ни один хоккеист не сможет уехать на Олимпиаду. Решение по Овечкину будет принимать лига». 21.by
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Роман Ротенберг: «Без штампа из НХЛ ни один хоккеист не сможет уехать на Олимпиаду. Решение по Овечкину будет принимать лига»

05.04.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с возможной поездкой Александра Овечкина на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан вопреки решению НХЛ не отпускать игроков. 

– Могут быть разные варианты. Но в любом случае просто взять и уехать невозможно. Потому что есть юридическая сторона. Есть трансферная карта. Даже если просто взять и уехать – игрок, не получивший трансферную карту, не сможет играть на Олимпиаде. Есть определенная процедура.

И процедура эта предусматривает варианты разорвать контракт, и она эта очень серьезная. В случае с Ковальчуком она заняла очень долгое время. Полгода переговоров с НХЛ, не говоря уже про клуб. И все равно лига в итоге определяла судьбу игрока. Там так выстроено, что НХЛ все определяет. Ковальчук, Дацюк – не важно. И в любом случае, независимо от статуса игрока, Овечкин это или кто другой, – решение будет принимать лига. Без штампа Билла Дэйли и Гэри Беттмэна ни один хоккеист никуда не сможет уехать.

 – Не думаете, что Рене Фазель в данном случае может сделать исключение для звезд, которые могли бы приехать на Олимпиаду и тем самым ее украсить?

– Есть договор у НХЛ и ИИХФ, и кроме понятийных отношений существуют еще и юридические. Подписаны соглашения, по которым игроки приезжают на чемпионаты мира. Подписаны в том числе с национальными федерациями. Договора нет только у ФХР. Поэтому я не думаю, что Фазель и Международная федерация будут рисковать этими отношениями.

Без штампа из НХЛ трансферную карту игрок в ИИХФ не получит. Соответственно, не сможет играть за сборную. Со Славой Войновым мы это тоже проходили. Поэтому имеем опыт и понимание того, как это все работают с юридической точки зрения, – сказал Ротенберг. 

 
 
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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с возможной поездкой Александра Овечкина на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан вопреки решению НХЛ не...

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