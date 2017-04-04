﻿ Танки и LeMans: болид категории LMP3 раскрасили в цвета популярной игры. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Танки и LeMans: болид категории LMP3 раскрасили в цвета популярной игры

05.04.2017 09:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Команда AT Racing, выступающая в европейской серии LeMans, раскрасила свой автомобиль в цвета популярной игры World of Tanks, сообщили Sputnik в компании Wargaming.

Танки и LeMans: болид категории LMP3 раскрасили в цвета популярной игры
© REUTERS Brandon Malone
Феттель выиграл первую гонку нового сезона "Формулы-1"

Примечательно, что управлять гоночным болидом Ligier в категории LMP3 будут два уроженца Беларуси — Александр Талканица-старший и Александр Талканица-младший — отец и сын. Третьим пилотом поедет датчанин Миккель Дженсен.

"Мы родом из Беларуси, а это родина World of Tanks, поэтому нам было интересно сотрудничество с Wargaming", — рассказал Талканица-старший.

История команды началась девять лет назад, когда отец и сын познакомились с хозяином частной мастерской, занимающейся автогонками. AT Racing в 2008 году выиграла кубок FIA GT, а через год стала шестой в международном чемпионате GT Open, с 2014 года выступает в Евросерии LeMans.

Увидеть раскрашенный в цвета "танчиков" болид можно будет уже в апреле — на гонке на выносливость в Сильверстоуне, в мае на трассе в итальянской Монце и в июле — на исторической "формульной" трассе Шпильберг, ныне Red Bull Ring.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поведут машину с громким гоночным именем Ligier два уроженца Беларуси - отец и сын Талканица - и датчанин Миккель Дженсен.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Роман Ротенберг: «Без штампа из НХЛ ни один хоккеист не сможет уехать на Олимпиаду. Решение по Овечкину будет принимать лига»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика