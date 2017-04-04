МИНСК, 5 апр — Sputnik. Команда AT Racing, выступающая в европейской серии LeMans, раскрасила свой автомобиль в цвета популярной игры World of Tanks, сообщили Sputnik в компании Wargaming.



© REUTERS Brandon Malone Феттель выиграл первую гонку нового сезона "Формулы-1"

Примечательно, что управлять гоночным болидом Ligier в категории LMP3 будут два уроженца Беларуси — Александр Талканица-старший и Александр Талканица-младший — отец и сын. Третьим пилотом поедет датчанин Миккель Дженсен.

"Мы родом из Беларуси, а это родина World of Tanks, поэтому нам было интересно сотрудничество с Wargaming", — рассказал Талканица-старший.

История команды началась девять лет назад, когда отец и сын познакомились с хозяином частной мастерской, занимающейся автогонками. AT Racing в 2008 году выиграла кубок FIA GT, а через год стала шестой в международном чемпионате GT Open, с 2014 года выступает в Евросерии LeMans.

Увидеть раскрашенный в цвета "танчиков" болид можно будет уже в апреле — на гонке на выносливость в Сильверстоуне, в мае на трассе в итальянской Монце и в июле — на исторической "формульной" трассе Шпильберг, ныне Red Bull Ring.