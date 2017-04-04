Нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси Александр Пвалович в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал о целях национальной команды на чемпионате мира в Париже.

– Но вот ближайшая цель, уверен, без вариантов – «увидеть Париж».

– «И умереть», что ли? Спасибо, не надо. Нужно просто заслужить право туда поехать и вернуться оттуда с чувством выполненного долга.

– А долгов у сборной перед болельщиками накопилось за 2016-й...

– Есть такое. Так что не стоит их множить. Мы точно способны на большее.

– Насколько большее?

– Место в восьмерке – как минимум.

– По-моему, это «как минимум» – и есть квинтэссенция нашей «памяркоўнасцi». Пока не переступим – выше не шагнем. Всегда будем расслабляться, достигнув.

– Нужно оставаться реалистами и решать проблемы шаг за шагом. Не войдешь в восьмерку – не получишь шанс замахнуться на большее. Войдем – будем замахиваться. Никто не успокоится – уж в этом-то уверен. И заодно неплохо бы избавляться от стереотипов. А то до сих пор бытует мнение, что, например, те же французы – лузеры в хоккее. Надо заканчивать с представлениями десятилетней давности. Тогда вряд ли кто-то всерьез подумал бы, что хоккейный чемпионат мира может пройти в Париже, – сказал Павлович.