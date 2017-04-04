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«Шавеш» – «Витория Гимараэш». Гол и пас Брессана не помогли хозяевам выйти в финал Кубка Португалии

05.04.2017 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответном матче полуфинала Кубка Португалии «Шавеш» на своем поле оказался сильнее «Витория Гимараэш» (3:1).

Отметим, что на счету белорусского полузащитника хозяев Ренана Брессана гол и результативная передача.

Однако в финал клуб Брессана выйти не смог, так как в первой встрече «Шавеш» уступил со счетом 0:2. За счет гола на выезде за трофей поборется «Витория Гимараэш».

Шавеш – Витория Гимараэш 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
4 апреля, 22.15, «Мунисипал де Шавеш»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 1 Пердигао, 2:0 – 33 Брессан, 3:0 – 63 Андре Коэлью, 3:1 – 65 Марега.
ШавешФилипе, Андре Коэлью, Ленью, Родриго Соарес (Бататинья, 79), Брессан, Брага, Карлуш Родригеш, Пердигао (Давидсон, 74), Педру Тиба, Фабиу Мартинш, Рафаэл Лопеш (Вильям, 64).
Витория ГимараэшДуглас Жезус, Жозуэ Са, Конан, Бруну Гашпар, Педро Энрике, Рафаэл Миранда, Селис (Зунгу, 54), Марега, Уртадо (Жоау Аурелиу, 73), Эрнани, Мартинс (Рафинья, 84).
Предупреждения:
Эрнани (62), Жоау Аурелиу (82), Бруну Гашпар (87), Рафаэл Миранда (90).

Первый матч: 0:2

 
 
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В ответном матче полуфинала Кубка Португалии «Шавеш» на своем поле оказался сильнее «Витория Гимараэш» (3:1).

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