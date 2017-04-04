В ответном матче полуфинала Кубка Португалии «Шавеш» на своем поле оказался сильнее «Витория Гимараэш» (3:1).

Отметим, что на счету белорусского полузащитника хозяев Ренана Брессана гол и результативная передача.

Однако в финал клуб Брессана выйти не смог, так как в первой встрече «Шавеш» уступил со счетом 0:2. За счет гола на выезде за трофей поборется «Витория Гимараэш».

Первый матч: 0:2