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«Шавеш» – «Витория Гимараэш». Гол и пас Брессана не помогли хозяевам выйти в финал Кубка Португалии
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В ответном матче полуфинала Кубка Португалии «Шавеш» на своем поле оказался сильнее «Витория Гимараэш» (3:1).
Отметим, что на счету белорусского полузащитника хозяев Ренана Брессана гол и результативная передача.
Однако в финал клуб Брессана выйти не смог, так как в первой встрече «Шавеш» уступил со счетом 0:2. За счет гола на выезде за трофей поборется «Витория Гимараэш».
- Дата проведения
-
4 апреля, 22.15, «Мунисипал де Шавеш»
- Голы:
-
1:0 –
1 Пердигао,
2:0 –
33 Брессан,
3:0 –
63 Андре Коэлью,
3:1 –
65 Марега.
Шавеш –
Филипе, Андре Коэлью, Ленью, Родриго Соарес (Бататинья, 79), Брессан, Брага, Карлуш Родригеш, Пердигао (Давидсон, 74), Педру Тиба, Фабиу Мартинш, Рафаэл Лопеш (Вильям, 64).
Витория Гимараэш –
Дуглас Жезус, Жозуэ Са, Конан, Бруну Гашпар, Педро Энрике, Рафаэл Миранда, Селис (Зунгу, 54), Марега, Уртадо (Жоау Аурелиу, 73), Эрнани, Мартинс (Рафинья, 84).
- Предупреждения:
-
Эрнани
(62), Жоау Аурелиу
(82), Бруну Гашпар
(87), Рафаэл Миранда
(90).
Первый матч: 0:2
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В ответном матче полуфинала Кубка Португалии «Шавеш» на своем поле оказался сильнее «Витория Гимараэш» (3:1).
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