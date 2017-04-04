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Кубок Беларуси. 1/2 финала. Первые матчи. Брестское «Динамо» принимает БАТЭ, «Слуцк» – «Шахтер»
05.04.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоятся первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси
Кубок Беларуси
1/2 финала
Первые матчи
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Сегодня состоятся первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси Кубок Беларуси 1/2 финала Первые матчи Календарь Кубка Беларуси.
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