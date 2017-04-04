﻿ Кубок Беларуси. 1/2 финала. Первые матчи. Брестское «Динамо» принимает БАТЭ, «Слуцк» – «Шахтер». 21.by
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Кубок Беларуси. 1/2 финала. Первые матчи. Брестское «Динамо» принимает БАТЭ, «Слуцк» – «Шахтер»

05.04.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоятся первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси

Кубок Беларуси

1/2 финала

Первые матчи

Слуцк – Шахтер
Дата проведения
5 апреля, 17.30, «Городской стадион»
Онлайн матча

 

Динамо Брест – БАТЭ
Дата проведения
5 апреля, 19.30, «ОСК Брестский»
Онлайн матча

Календарь Кубка Беларуси

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня состоятся первые полуфинальные матчи Кубка Беларуси Кубок Беларуси 1/2 финала Первые матчи Календарь Кубка Беларуси.

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