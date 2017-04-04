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Гэри Беттмэн: «Если бы МОК перенес олимпийский хоккейный турнир на лето, было бы здорово»

05.04.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига предлагала МОК проводить олимпийский хоккейный турнир в рамках летних Олимпиад. 

«Клубы НХЛ не захотели участвовать в Олимпиаде. Мы говорили об этом несколько месяцев, если не лет. Все, что мы сделали сегодня – подтвердили это намерение. 

Много рассуждают о том, что нам интересно международное продвижение. Это так, но не за счет потери трех недель каждые 4 года. Мы организуем матчи в Швеции, в Китае. Есть много возможностей выйти на международный уровень, которые не будут заставлять нас закрываться в середине сезона, чтобы поехать на Олимпиаду. 

Если бы МОК перенес олимпийский хоккейный турнир на лето, было бы здорово. Мы были бы в восторге от участия наших игроков в Олимпиаде, потому что это не повлияло бы на наш сезон. А сейчас наши клубы не хотят прерывать его, не говоря уже о ситуации, когда нам не дают возможности для продвижения нашего присутствия. 

Кстати, я разговаривал с представителями двух-трех европейских лиг, и они сказали мне, что надеются на нашу поездку на Олимпиаду. Я спросил: «Почему?». Они сказали, что если не поедем мы, то на Играх будут их игроки, и это нанесет удар по их сезону», – заявил Беттмэн. 

 
 

 

 

 
 
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига предлагала МОК проводить олимпийский хоккейный турнир в рамках летних Олимпиад.

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