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Павел Колобков: «Ценность олимпийских медалей, и особенно золотых, без игроков НХЛ нисколько не уменьшится»

05.04.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. 

«Жалко видеть такое решение, потому что на Олимпиаде всегда хочется видеть всех сильнейших спортсменов. Да, турнир получится несколько иного качества, но при этом ценность олимпийских медалей, и особенно золотых, без игроков НХЛ нисколько не уменьшится.

Цель у сборной России всегда одна, особенно у хоккейной.

То, что Овечкин, Кузнецов и Орлов несмотря ни на что готовы приехать в Корею, это очень важно. Эти ребята всегда стремились выступать за национальную команду, для них это имеет большое значение, как и для всей сборной», – заявил Колобков. 

 

 
 
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Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

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