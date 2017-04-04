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Глеб Клименко: «Как представлял уровень экстралиги после КХЛ? Шесть команд хороших, а шесть – такие, как «Могилев»

05.04.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игрок «Немана» Глеб Клименко признался, что был готов к тому, что в экстралиге выступают команды разного уровня.

– Больше восьми лет вы непрерывно играли в КХЛ. А потом приехали в Беларусь, и в первом же матче «Неман» вынес «Могилев» 10:0. Что подумали об уровне экстралиги?

– Я прекрасно представлял уровень. Юра Елисеенко рассказал: шесть команд хороших, а шесть – такие, как «Могилев». Надо просто выходить и играть в хоккей. Никогда нельзя расслабляться. Тем более тренерский штаб держал нас в напряжении – каждый матч был как последний. Считаю, это правильный подход.

– Сергей Михайлович Пушков недавно поведал историю о послематчевой сорокаминутной тренировке за расхлябанное отношение к жлобинскому «Металлургу».

– Хорошо, что я тогда не играл. (Улыбается.) Только со стороны видел, как ребята круги наматывали. Прежде в карьере с таким не сталкивался, – сказал Клименко.

 
Теги: Могилев
 
 
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Игрок «Немана» Глеб Клименко признался, что был готов к тому, что в экстралиге выступают команды разного уровня.

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