Игрок «Немана» Глеб Клименко признался, что был готов к тому, что в экстралиге выступают команды разного уровня.

– Больше восьми лет вы непрерывно играли в КХЛ. А потом приехали в Беларусь, и в первом же матче «Неман» вынес «Могилев» 10:0. Что подумали об уровне экстралиги?

– Я прекрасно представлял уровень. Юра Елисеенко рассказал: шесть команд хороших, а шесть – такие, как «Могилев». Надо просто выходить и играть в хоккей. Никогда нельзя расслабляться. Тем более тренерский штаб держал нас в напряжении – каждый матч был как последний. Считаю, это правильный подход.

– Сергей Михайлович Пушков недавно поведал историю о послематчевой сорокаминутной тренировке за расхлябанное отношение к жлобинскому «Металлургу».

– Хорошо, что я тогда не играл. (Улыбается.) Только со стороны видел, как ребята круги наматывали. Прежде в карьере с таким не сталкивался, – сказал Клименко.