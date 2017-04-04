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Валерий Исаев: «Минское «Динамо» вряд ли будет претендовать на что-то серьезное в чемпионате Беларуси»

05.04.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Валерий Исаев оценил перспективы минского «Динамо»  в чемпионате Беларуси.

- Чего ожидаете от стартовавшего в минувшие выходные чемпионата?

– Наверное, каждый год многие ждут одного: появится ли наконец серьезный конкурент у борисовского БАТЭ. С учетом того, что солигорский «Шахтер» считается конкурентом Борисова по финансам, а команду возглавил опытный Олег Кубарев, который достигал хороших результатов с разными клубами. Если дуэль за чемпионство наконец состоится, от этого выиграют все – и болельщики, и даже сам БАТЭ, которому серьезная конкуренция пойдет на пользу.

Минское «Динамо» вряд ли будет претендовать на что-то серьезное, в клубе осталось все так, как и было. Оно ничем не разочаровало, но и не удивило, за исключением заявлений главного тренера Сергея Боровского о том, что команда не выполнила намеченных программ. Смешно слушать: команда дольше всех отсидела на южных сборах, а в итоге будет биться за очки с теми же «Крумкачами».

Брестское «Динамо» в играх на Кубок мне понравилось, да и обстановка в команде на данный момент благоприятная. В прошлом году пришел инвестор, в команде хорошие легионеры, квалифицированный тренер Владимир Журавель: если и дальше пойдет все так, как декларируется, белорусский футбол от этого получит только пользу, – сказал Исаев.

 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев оценил перспективы минского «Динамо» в чемпионате Беларуси.

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