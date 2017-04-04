Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник рассказал о селекции в клубе.

— В «Торпедо» собрался такой состав, что даже некоторые команды Высшей лиги могли бы позавидовать. Каким образом удалось это сделать?

— Не всех мы взяли, кто к нам хотел. Мы очень скрупулезно подходили к кандидатам. И в футбольном плане, и по человеческим качествам. При приглашении ребят объясняли, рассказывали, что, для чего и как строится в клубе. После одной-двух тренировок сами игроки видели, насколько здесь все серьезно, все на уровне. Поэтому и решали оставаться в «Торпедо».

— Финансами привлекать тяжеловато?

— Если бы хотели скупить футболистов, наверное, нашли бы возможности. Но у нас нет такой цели. Ставим другие задачи.

— Если не секрет, кого хотели, но не удалось пригласить в команду?

— Я мечтать могу о многом, говорить какие-то фамилии, но, считаю, те ребята, которые находятся в коллективе, на сегодняшний момент это то, что нам надо. Я же, как говорил, смотрю не только на футбольные качества, мне важна и человеческая сторона – как футболист чувствует себя в коллективе, как опытные игроки влияют на молодых, как реагируют на критику, замечания. В этом плане все нормально в «Торпедо», – сказал Пышник.