﻿ Александр Юревич: «Берем любой завод, где работают 2 тыс. человек. Приходит частник – и что делает в первую очередь? Уверен, персонала там останется пятьдесят процентов». 21.by
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Александр Юревич: «Берем любой завод, где работают 2 тыс. человек. Приходит частник – и что делает в первую очередь? Уверен, персонала там останется пятьдесят процентов»

05.04.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Завершивший недавно игровую карьеру Александр Юревич порассуждал на тему частного бизнеса.

«Я за частную собственность. И это касается всего — в том числе футбола. Когда есть не абстрактный, а конкретный хозяин, задающий направление: то есть какими методами добьемся цели. Но прекрасно понимаю, что в сегодняшней экономической обстановке у нас нереально сделать так везде и всюду.

Единично — да: вот БАТЭ, по сути, уже частный клуб. Однако можно ли представить, что из шестнадцати команд высшей лиги частными станут хотя бы десять? Так же как и на любом предприятии. Хотя рано или поздно все равно перейдем от государственного управления к частному. Правда, отрезок будет очень трудным.

Берем любой завод, где работают две тысячи человек. Приходит частник — и что делает в первую очередь? Уверен, персонала там останется пятьдесят процентов. Предприятие заработает эффективнее, с более высокими зарплатами — все хорошо. Но куда деваться остальной тысяче? Вопрос сложный, ведь в масштабах страны это миллионы людей... И все-таки рано или поздно мы к этому придем. А когда — через пять лет или через пятьдесят — никто не знает. Но этот путь неизбежен.

Политикой на определенном этапе жизни очень интересовался. А как иначе, если у сидящих за столом с кружкой крепкого чая мужчин есть три вечные темы, в которых мы «разбираемся» лучше всего: политика, спорт и женщины! Однако когда мое понимание происходящего немного расширилось, перестал обращать пристальное внимание на политические темы.

К сожалению, полностью в современном мире их не избежать, коль уж есть телевидение, интернет да и просто человеческие контакты. А вообще на этот счет лучше всего общаться с книгами — они разговаривают молча. «1984» Джорджа Оруэлла, «Дети Арбата» Рыбакова, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына... Кстати, вот хотел бы спросить у Гитлера и Сталина: зачем? Чего им не хватало в жизни? Зачем была война? Зачем стольких людей разорили и упекли в лагеря?» – сказал Юревич.

 
 
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