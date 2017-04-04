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Андрей Пышник: «Неудачи сборной? Дело не в Криушенко, даже и не знаю, в чем причина»
05.04.2017 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник оценил руководство Игоря Криушенко сборной Беларуси.
— Хотелось бы узнать у вас мнение о последних результатах сборной Беларуси.
— Коллег обсуждать я не люблю. Естественно, дело здесь не в Криушенко, даже и не знаю, в чем причина таких неудач. Я думал, но какой-то одной причины нет. Есть целый комплекс, который и вылился в эти результаты. Да, может, надо более молодых игроков взять, попробовать представителей нашего чемпионата. И как в игре, так и в принципе в сборной найти баланс, главное, чтоб ребята выходили и отдавались на футбольном поле за свою страну.
— В связи с этим такой вопрос: в составе «Торпедо» есть игроки, которые бы не испортили обедни в сборной?
— Однозначно, есть. Имена, конечно, говорить не буду, чемпионат покажет. А так обращать внимание на футболистов стоит. В молодежную сборную вызывались игроки, еще несколько молодых покажем, предложим Людасу Ионовичу. Пускай обращает внимание. А потом и с Игорем Криушенко можно поговорить, – сказал Пышник.
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Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник оценил руководство Игоря Криушенко сборной Беларуси.
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