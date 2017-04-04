Появилась фотография стадиона «Динамо» Минск по состоянию на 5 апреля.

Отметим, ранее председатель АБФФ Сергей Румас не исключил возможность, что на данном сооружении пройдет финал Кубка Беларуси-2018.

Напомним, реставрация стадиона «Динамо» началась в 2012 году. В 2019 году там пройдет церемония открытия и часть соревнований II Европейских игр.