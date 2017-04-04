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Стадион «Динамо» Минск по состоянию на 5 апреля

05.04.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Появилась фотография стадиона «Динамо» Минск по состоянию на 5 апреля.

Отметим, ранее председатель АБФФ Сергей Румас не исключил возможность, что на данном сооружении пройдет финал Кубка Беларуси-2018.

Напомним, реставрация стадиона «Динамо» началась в 2012 году. В 2019 году там пройдет церемония открытия и часть соревнований II Европейских игр.

 
Теги: Минск
 
 
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Появилась фотография стадиона «Динамо» Минск по состоянию на 5 апреля.

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