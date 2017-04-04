﻿ Александр Юревич: «Зависть у нас нередко перевешивает доброту. К сожалению». 21.by
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Александр Юревич: «Зависть у нас нередко перевешивает доброту. К сожалению»

05.04.2017 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Недавно завершивший игровую карьеру Александр Юревич порассуждал на тему зависти.

«В историю стараюсь особо не углубляться. По-моему, правды там очень мало — она всякий раз переписывается под чьи-то личные амбиции. И если мы доподлинно не знаем, что было даже сто лет назад, как можем судить о событиях трехсот- или пятисотлетней давности?

Поэтому история мне не очень интересна. Из философии в последние годы ближе буддизм. Это дело тонкое: чтобы туда погрузиться, нужны понимание, время и большое желание. Восточные учения базируются на ключевой фразе «познай себя» — мне она импонирует. Хотя в целом философия все равно идет не от мудрецов, а от простого народа.

Вот что касается мироощущения белорусов, то мне не нравится наша «памяркоўнасць». Может, неправильно воспринимаю понятие, но перевожу его так: нам мало что интересно и нужно. Нет, мы и добрый, и трудолюбивый народ, однако в глобальном смысле нам чего-то не хватает. Или какая-то система — та же советская — загнала в рамки, из которых до сих пор не выберемся? Тем не менее зависть у нас нередко перевешивает доброту. К сожалению», – сказал Юревич.

 

 
 
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Недавно завершивший игровую карьеру Александр Юревич порассуждал на тему зависти.

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