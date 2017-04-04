﻿ Мария Филончик: «Я добросовестно отработала свой контракт, и квартиру, из которой меня сейчас выселяют, я заработала честно, своим трудом». 21.by
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Мария Филончик: «Я добросовестно отработала свой контракт, и квартиру, из которой меня сейчас выселяют, я заработала честно, своим трудом»

05.04.2017 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард сборной Беларуси Мария Филончик рассказала о ситуации с квартирой, которую клуб пытается отсудить.

— Я не уехала в Россию, как говорит юрист, я представляла интересы олимпийской сборной Республики Беларусь по баскетболу на играх в Рио-де-Жанейро летом 2016 года. За день до истечения срока контракта мне предложили внести в него изменения: наниматель хотел взять на себя обязательство выплачивать стоимость квартиры и ремонта на протяжении двух лет. То есть сначала они три года водили меня за нос, а теперь еще два года будут мне выплачивать какие-то суммы? Я просто им уже не поверила…

И потом, у меня нет другого жилья в Беларуси… Просто нет. Я добросовестно отработала свой контракт, и квартиру, из которой меня сейчас выселяют, я заработала честно, своим трудом. Мне не хочется уезжать из Гродно и играть за другие сборные и клубы, мне хочется быть полезной своей стране. Возможно, я оказалась наивной в своих ожиданиях, но то, что может так произойти, я даже не предполагала… — подытожила Мария.

Баскетболистку сборной Беларуси Филончик пытаются выселить по суду из квартиры, которую она заработала

 
Теги: Гродно
 
 
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Форвард сборной Беларуси Мария Филончик рассказала о ситуации с квартирой, которую клуб пытается отсудить.

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