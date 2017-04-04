31 марта состоялось заседание Исполкома Белорусской федерации баскетбола. Одним из наиболее важных вопросов в повестке заседания значился вопрос комплектования мужской и женской национальных сборных, а также о возможности применения санкций со стороны федерации в случае неявки игроков в главные команды страны.

Выслушав докладчиков, председатель ОО «БФБ» Максим Рыженков в своем выступлении подчеркнул, что представлять честь страны на международных соревнованиях — ответственная миссия, доверять которую необходимо действительно сильнейшим на данный момент игрокам. В связи с этим, руководитель отметил, что, в случае отказа прибыть в расположение сборной без уважительных причин, в отношении спортсменов будут применены соответствующие санкции, сообщает официальный сайт БФБ.