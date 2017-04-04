﻿ Пресс-служба АБФФ: «Встреча Румаса с Криушенко? Это была рабочая встреча, на которой руководство АБФФ обсудило с тренерским штабом внутренние дела команды». 21.by
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Пресс-служба АБФФ: «Встреча Румаса с Криушенко? Это была рабочая встреча, на которой руководство АБФФ обсудило с тренерским штабом внутренние дела команды»

05.04.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вчера в АБФФ состоялась встреча с участием председателя Сергея Румаса, главного тренера сборной Беларуси Игоря Криушенко, а также других должностных лиц федерации.

В пресс-службе АБФФ рассказали о том, отметили, что встреча главного тренера сборной Игоря Криушенко с руководством федерации носила рабочий характер.

«Встреча Румаса с Криушенко? Это была рабочая встреча, на которой руководство АБФФ обсудило с тренерским штабом внутренние дела команды», – отметили в пресс-службе.

Ранее первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян анонсировал встречу Криушенко с Сергеем Румасом и его заместителями.

Добавим, что Румас после матча со Швецией (0:4) заверил, что у Криушенко есть кредит доверия. Сам Криушенко в беседе с корреспондентом Tribuna.com заверил, что на встрече речь о кредите доверия также не заходила.

 

 

 
 
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Вчера в АБФФ состоялась встреча с участием председателя Сергея Румаса, главного тренера сборной Беларуси Игоря Криушенко, а также других должностных лиц...

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