Минское «Торпедо» к 70-летию клуба презентовало новую эксклюзивную форму на сезон-2017. Дизайн был разработан сотрудниками клуба и изготовлен итальянской компанией «Macron».

Одним из центральных элементов формы являются очертания белорусского столицы. Для этого были выбраны пять наиболее значимых архитектурных символов Минска.









Фото: официальный сайт «Торпедо» .