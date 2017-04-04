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Минское «Торпедо» презентовало новую форму с очертаниями белорусской столицы
05.04.2017 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Торпедо» к 70-летию клуба презентовало новую эксклюзивную форму на сезон-2017. Дизайн был разработан сотрудниками клуба и изготовлен итальянской компанией «Macron».
Одним из центральных элементов формы являются очертания белорусского столицы. Для этого были выбраны пять наиболее значимых архитектурных символов Минска.
Фото:
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Минское «Торпедо» к 70-летию клуба презентовало новую эксклюзивную форму на сезон-2017.
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