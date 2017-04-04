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Belultras.by: матчи первого тура посетили 1445 фанатов
05.04.2017 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает Belultras.by матчи первого тура посетили около 1445 фанатов.
Больше всего активных болельщиков собрал сектор «Гомеля» на матче против БАТЭ – около 290 человек. На матче «Днепр» – «Динамо» Минск присутствовало 270 могилевских фанатов.
Напомним, всего матчи первого тура
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Как сообщает Belultras.by матчи первого тура посетили около 1445 фанатов.
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