Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал результат матча Кубка Беларуси против «Слуцка» (2:1).

– С нашей стороны была игра немножко лучше, чем в прошлом матче, в матче чемпионата. Все равно очень много брака…

Я понимаю, что это Кубок, ответственность, может быть что-то еще. Мы пока играем чересчур просто и примитивно, и победы даются благодаря ошибкам и мастерству, но это происходит эпизодически. То есть команда играет пока не так, как мы хотим, не так, как хотят болельщики. Но в первых турах и кубковых матчах нужны очки, важен результат.

Поле чуть лучше – мы сыграли лучше, может быть в следующий раз поле еще будет лучше – мы сыграем еще лучше. Ну и конечно команда соперников также применяла такую же тактику: много было длинных передач, много борьбы и естественно футбол для зрителей не очень смотрелся. Поэтому, ждем улучшений и будем стараться

- С чем связана замена Хижниченко в перерыве?

– Тяжело играть через три дня таким футболистам высоким и мощным как Януш, Лаптев, Хижниченко. Без замен никак не обойтись. Это ротация. В первом тайме в прошлом матче сыграл Януш, сейчас Хижниченко, то есть мы входим в сезон, у нас есть обойма. Я хочу, чтобы все футболисты играли, даже если тактически я не всегда могу угадать, но я буду стремиться делать в каждом матче три замены. Задействовать как можно больше футболистов, только так мы можем пройти безболезненно. Иначе выкосит сразу полкоманды, можно попасть сразу в яму, – сказал Кубарев.