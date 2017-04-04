﻿ Олег Кубарев: «Мы пока играем чересчур просто и примитивно». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Кубарев: «Мы пока играем чересчур просто и примитивно»

05.04.2017 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал результат матча Кубка Беларуси против «Слуцка» (2:1).

– С нашей стороны была игра немножко лучше, чем в прошлом матче, в матче чемпионата. Все равно очень много брака…

Я понимаю, что это Кубок, ответственность, может быть что-то еще. Мы пока играем чересчур просто и примитивно, и победы даются благодаря ошибкам и мастерству, но это происходит эпизодически. То есть команда играет пока не так, как мы хотим, не так, как хотят болельщики. Но в первых турах и кубковых матчах нужны очки, важен результат.

Поле чуть лучше – мы сыграли лучше, может быть в следующий раз поле еще будет лучше – мы сыграем еще лучше. Ну и конечно команда соперников также применяла такую же тактику: много было длинных передач, много борьбы и естественно футбол для зрителей не очень смотрелся. Поэтому, ждем улучшений и будем стараться

- С чем связана замена Хижниченко в перерыве?

– Тяжело играть через три дня таким футболистам высоким и мощным как Януш, Лаптев, Хижниченко. Без замен никак не обойтись. Это ротация. В первом тайме в прошлом матче сыграл Януш, сейчас Хижниченко, то есть мы входим в сезон, у нас есть обойма. Я хочу, чтобы все футболисты играли, даже если тактически я не всегда могу угадать, но я буду стремиться делать в каждом матче три замены. Задействовать как можно больше футболистов, только так мы можем пройти безболезненно. Иначе выкосит сразу полкоманды, можно попасть сразу в яму, – сказал Кубарев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал результат матча Кубка Беларуси против «Слуцка» (2:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Belultras.by: матчи первого тура посетили 1445 фанатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика