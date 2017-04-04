Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал результат матча Кубка Беларуси против «Шахтера» (1:2).

– Мы очень хотели на своем поле хорошо сыграть. К сожалению, я уже говорил, что нам не хватило после первого тура свежести. Мы сегодня совершили две фатальные ошибки, которые привели к поражению. Еще раз повторюсь, что ребята хотели хорошо сыграть. Домашняя игра была, зрители пришли, наверное, какое-то волнение на это повлияло. Опять повторюсь, скорее всего, из-за игр на тяжелых полях не совсем свежести хватило обеим командам, чтобы показать тот футбол, который могут. Выигрывает тот, кто совершает меньше ошибок. К сожалению, мы сегодня совершили на одну ошибку больше и проиграли.

- Дмитрий Юсов забивает третий мяч в третьей игре кряду, каково ваше впечатление об этом футболисте?

–Достаточно квалифицированный футболист. И он не в третьем, а может в десятом уже матче забивает – я имею ввиду контрольные игры. Мы довольны, что приобрели такого футболиста и думаем, что он еще может прибавить. Молодой, 23 года парню, хороший футболист.

- 1:2, понятно дело, не катастрофа. Если честно, перспектива радужная или не очень в ответном матче с «Шахтером»?

– Перспективы не очень радужные в плане того, что пропустили два мяча на своем поле, лучше было бы, если бы сыграли вничью 0:0. Но соперник очень хороший, квалифицированный, ровный во всех линиях. Но и у нас будет достаточное количество времени, чтобы подготовиться, единственное, что меня беспокоит тот факт, что полноценной работы у нас не получится, потому что в этом месяце у нас семь игр. Придется заниматься восстановлением. Можем добавить за счет того, что те ребята, на которых я надеюсь – Бобко, Иссо, Секу, Щегрикович – восстановятся после травмы. Во всяком случае, мы спустя рукава играть не будем, это кубковые игры, здесь все может быть. Будем стараться играть в качественный футбол, а там уже как карта ляжет, – сказал Павлов.