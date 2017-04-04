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Владимир Журавель: «Мы в начале пути и уже озвучили свои задачи на сезон. Одна из них – оказать сопротивление БАТЭ»

05.04.2017 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал результат матча Кубка Беларуси против БАТЭ (2:0).

«Мы ждали, что будет очень много болельщиков. Команда в шаге от финала, поэтому в плане мотивации у нас все хорошо.

Мы в начале пути и уже озвучили свои задачи на сезон. Одна из них – оказать сопротивление БАТЭ.

При подготовке было тяжело понять, как будет играть БАТЭ. Думали, что будут начинать с 3 защитниками, они вышли в 4», – сказал Журавель.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал результат матча Кубка Беларуси против БАТЭ (2:0).

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