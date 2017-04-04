Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» (0:2).

– Отвратительно сыграли. Плохое начало. Поставили сейчас себя в затруднительное положение. Пока есть у нас возможность реабилитироваться, будем делать все для этого.

Если оценивать игру, то безобразно, в первую очередь, отыграли в обороне. Переиграла группа атаки Бреста нашу оборону, доставили много проблем. Ну и в атаке есть вопросы, не все так хорошо. Хотелось бы большего не только в плане реализации, но и были проблемы с доставкой мяча нашей группе атаки. Ничего, будем думать, как исправляться, – сказал Ермакович.