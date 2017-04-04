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«Динамо» Брест – БАТЭ. Матч посетили 9200 человек, установлен новый рекорд сезона
05.04.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 1/2 финала Кубка Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ посетили 9200 человек.
Это рекордный показатель в нынешнем сезоне.
Напомним, до этого наибольшее количество зрителей собрал матч 1-го тура чемпионата Беларуси «Гомель» – БАТЭ – 7,5 тысяч.
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Матч 1/2 финала Кубка Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ посетили 9200 человек.
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