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«Динамо» Брест – БАТЭ. Матч посетили 9200 человек, установлен новый рекорд сезона

05.04.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч 1/2 финала Кубка Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ посетили 9200 человек.

Это рекордный показатель в нынешнем сезоне.

Напомним, до этого наибольшее количество зрителей собрал матч 1-го тура чемпионата Беларуси «Гомель» – БАТЭ – 7,5 тысяч.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Матч 1/2 финала Кубка Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ посетили 9200 человек.

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