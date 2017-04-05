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Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал» в гостях выиграл у «Леганеса» и другие результаты
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В 30-м туре испанской примеры «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Атлетико», «Барселона» примет «Севилью», а «Реал» встретится с «Леганесом».
Чемпионат Испании
30-й тур
- Дата проведения
-
4 апреля, 20.30, «Сан Мамес»
- Голы:
-
1:0 –
17, пенальти Адурис,
2:0 –
37 Адурис.
Атлетик –
Аррисабалага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Саборит, Итурраспе, Беньят (Микель Рико, 81), Сусаета, Рауль Гарсия (Сан Хосе, 73), Муниаин (Иньяки Уильямс, 62), Адурис.
Эспаньол –
Лопес, Санчес, Лопес Сильва, Рейес, Альварес, Мелендо (Перес, 46), Диоп, Хави Фуэго, Марк Рока (Хурадо, 46), Пьятти, Васкес (Кайседо, 75).
- Предупреждения:
-
Альварес
(18), Йерай Альварес
(27), Лопес Сильва
(37), Хави Фуэго
(90).
- Дата проведения
-
4 апреля, 22.30, «Бенито Вильямарин»
- Гол:
-
0:1 –
47 Адриан.
Бетис –
Адан, Пиччини (Санчес, 54), Бруно Гонсалес, Пеццелья, Тошка (Алегрия, 78), Дурмиси, Брашанац (Донк, 77), Пардо, Себальос, Рубен Кастро, Санабрия.
Вильярреал –
Фернандес, Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Хосе Анхель, Кастильехо, Родри Эрнандес, Дос Сантос, Сориано (Сориано, 68), Сансоне (Бакамбу, 64), Адриан (Коста, 85).
- Предупреждения:
-
Брашанац
(39), Руис
(66), Дос Сантос
(70), Дурмиси
(73).
- Дата проведения
-
4 апреля, 22.30, «Висенте Кальдерон»
- Гол:
-
1:0 –
28 Филипе Луис.
Атлетико –
Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско, Торрес (Хименес, 82), Гризманн (Корреа, 72).
Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола (Элустондо, 39), Навас, Мартинес, Берчиче, Прието (Ойарсабаль, 46), Субельдия, Гранеро (Хуанми, 74), Вела, Виллиан Жозе, Каналес.
- Предупреждения:
-
Рульи
(61), Берчиче
(62), Субельдия
(63), Навас
(68).
- Дата проведения
-
5 апреля, 20.30, «Камп Ноу»
- Голы:
-
1:0 –
25 Суарес,
2:0 –
28 Месси,
3:0 –
33 Месси.
Барселона –
тер Стеген, Маскерано, Пике (Динь, 77), Умтити, Бускетс, Ракитич (Аленья, 80), Иньеста, Месси, Серджи Роберто, Суарес (Пако Алькасер, 65), Неймар.
Севилья –
Рико, Мариано, Меркадо (Краневиттер, 46), Пареха, Лангле, Эскудеро, Витоло, Иборра (Йоветич, 76), Нзонзи, Насри (Сарабия, 46), Корреа.
- Предупреждения:
-
Пике
(15), Иборра
(38), Витоло
(57), Бускетс
(71), Ракитич
(78), Аленья
(84).
- Удаление:
-
Витоло
(90).
- Дата проведения
-
5 апреля, 21.30, «Риасор»
Депортиво –
Люкс, Хуанфран, Аррибас, Сидней, Луизинью, Гильерме, Борхес, Хиль (Гама, 57), Чолак, Морено (Джон, 74), Андоне.
Гранада –
Очоа, Фулькье, Рубен Везу, Сонье, Эступиньян, Перейра, Мубарак, Куэнка, Бога, Литри (Ацили, 84), Кравец (Понсе, 60).
- Предупреждения:
-
Литри
(45), Эступиньян
(75), Перейра
(76), Куэнка
(90), Джон
(90).
- Дата проведения
-
5 апреля, 21.30, «Эль Молиньон»
- Гол:
-
0:1 –
40 Сандро Рамирес.
Спортинг Хихон –
Куэльяр, Лора, Хорхе Мере, Бабен, Канелья, Кармона (Родригес, 73), Альварес, Касес (Фернандес, 82), Бурги, Кастро, Траоре (Нди, 61).
Малага –
Камени, Росалес, Эрнандес, Льоренте, Рикка, Кеко (Онтиверос, 75), Камачо, Форнальс, Чори Кастро, Сандро Рамирес (Шарлес, 88), Сантос (Аньор, 68).
- Предупреждения:
-
Форнальс
(21), Сандро Рамирес
(45), Эрнандес
(58), Кеко
(70), Бурги
(80), Хорхе Мере
(86), Аньор
(90).
- Дата проведения
-
5 апреля, 21.30, «Мендисорроса»
- Гол:
-
0:1 –
88 Беренгер.
Алавес –
Пачеко, Фемения, Руано, Эли, Гарсия Карнеро (Тео, 71), Маркос Льоренте, Торрес (Дейверсон, 78), Ромеро, Крстичич (Ибаи Гомес, 61), Катаи, Сантос.
Осасуна –
Сиригу, Санхурхо, Гарсия Субирия, Фуэнтес, Олавиде, де ла Куэвас (Буньюэль, 69), Чаушич, Тьенса (Переа, 71), Клерк, Леон (Беренгер, 77), Кодро.
- Предупреждения:
-
Санхурхо
(32), Торрес
(35), Ромеро
(50), Гарсия Карнеро
(62), Эли
(80), Фемения
(82).
- Дата проведения
-
5 апреля, 22.30, «Бутарке»
- Голы:
-
0:1 –
15 Хамес,
0:2 –
18 Мората,
0:3 –
23 Мората,
1:3 –
32 Пирес,
2:3 –
34 Лусиано,
2:4 –
48 Мората.
Леганес –
Яго Эррерин, Бустинса, Мантовани, Сиовас, Рико, Тито (Саму, 54), Перес, Тимор, Шимановски (Мачис, 84), Пирес (Буэно, 64), Лусиано.
Реал Мадрид –
Навас, Данило, Начо, Рамос, Марсело, Ковачич (Модрич, 81), Каземиро, Хамес (Иско, 72), Васкес, Мората (Диас, 78), Асенсио.
- Предупреждения:
-
Пирес
(57), Бустинса
(85), Начо
(90).
Таблица примеры
Статистика примеры
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В 30-м туре испанской примеры «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Атлетико», «Барселона» примет «Севилью», а «Реал» встретится с «Леганесом».
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