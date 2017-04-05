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Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал» в гостях выиграл у «Леганеса» и другие результаты

05.04.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 30-м туре испанской примеры «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Атлетико», «Барселона» примет «Севилью», а «Реал» встретится с «Леганесом».

Чемпионат Испании

30-й тур

Атлетик – Эспаньол 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
4 апреля, 20.30, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17, пенальти Адурис, 2:0 – 37 Адурис.
АтлетикАррисабалага, Де Маркос, Йерай Альварес, Лапорт, Саборит, Итурраспе, Беньят (Микель Рико, 81), Сусаета, Рауль Гарсия (Сан Хосе, 73), Муниаин (Иньяки Уильямс, 62), Адурис.
ЭспаньолЛопес, Санчес, Лопес Сильва, Рейес, Альварес, Мелендо (Перес, 46), Диоп, Хави Фуэго, Марк Рока (Хурадо, 46), Пьятти, Васкес (Кайседо, 75).
Предупреждения:
Альварес (18), Йерай Альварес (27), Лопес Сильва (37), Хави Фуэго (90).
Бетис – Вильярреал 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
4 апреля, 22.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 47 Адриан.
БетисАдан, Пиччини (Санчес, 54), Бруно Гонсалес, Пеццелья, Тошка (Алегрия, 78), Дурмиси, Брашанац (Донк, 77), Пардо, Себальос, Рубен Кастро, Санабрия.
ВильярреалФернандес, Марио Гаспар, Мусаккьо, Руис, Хосе Анхель, Кастильехо, Родри Эрнандес, Дос Сантос, Сориано (Сориано, 68), Сансоне (Бакамбу, 64), Адриан (Коста, 85).
Предупреждения:
Брашанац (39), Руис (66), Дос Сантос (70), Дурмиси (73).
Атлетико – Реал Сосьедад 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
4 апреля, 22.30, «Висенте Кальдерон»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 28 Филипе Луис.
АтлетикоОблак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско, Торрес (Хименес, 82), Гризманн (Корреа, 72).
Реал СосьедадРульи, Одриосола (Элустондо, 39), Навас, Мартинес, Берчиче, Прието (Ойарсабаль, 46), Субельдия, Гранеро (Хуанми, 74), Вела, Виллиан Жозе, Каналес.
Предупреждения:
Рульи (61), Берчиче (62), Субельдия (63), Навас (68).
Барселона – Севилья 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
5 апреля, 20.30, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Суарес, 2:0 – 28 Месси, 3:0 – 33 Месси.
Барселонатер Стеген, Маскерано, Пике (Динь, 77), Умтити, Бускетс, Ракитич (Аленья, 80), Иньеста, Месси, Серджи Роберто, Суарес (Пако Алькасер, 65), Неймар.
СевильяРико, Мариано, Меркадо (Краневиттер, 46), Пареха, Лангле, Эскудеро, Витоло, Иборра (Йоветич, 76), Нзонзи, Насри (Сарабия, 46), Корреа.
Предупреждения:
Пике (15), Иборра (38), Витоло (57), Бускетс (71), Ракитич (78), Аленья (84).
Удаление:
Витоло (90).
Депортиво – Гранада 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
5 апреля, 21.30, «Риасор»
превью матча онлайн статистика
ДепортивоЛюкс, Хуанфран, Аррибас, Сидней, Луизинью, Гильерме, Борхес, Хиль (Гама, 57), Чолак, Морено (Джон, 74), Андоне.
ГранадаОчоа, Фулькье, Рубен Везу, Сонье, Эступиньян, Перейра, Мубарак, Куэнка, Бога, Литри (Ацили, 84), Кравец (Понсе, 60).
Предупреждения:
Литри (45), Эступиньян (75), Перейра (76), Куэнка (90), Джон (90).
Спортинг Хихон – Малага 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
5 апреля, 21.30, «Эль Молиньон»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 40 Сандро Рамирес.
Спортинг ХихонКуэльяр, Лора, Хорхе Мере, Бабен, Канелья, Кармона (Родригес, 73), Альварес, Касес (Фернандес, 82), Бурги, Кастро, Траоре (Нди, 61).
МалагаКамени, Росалес, Эрнандес, Льоренте, Рикка, Кеко (Онтиверос, 75), Камачо, Форнальс, Чори Кастро, Сандро Рамирес (Шарлес, 88), Сантос (Аньор, 68).
Предупреждения:
Форнальс (21), Сандро Рамирес (45), Эрнандес (58), Кеко (70), Бурги (80), Хорхе Мере (86), Аньор (90).
Алавес – Осасуна 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
5 апреля, 21.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 88 Беренгер.
АлавесПачеко, Фемения, Руано, Эли, Гарсия Карнеро (Тео, 71), Маркос Льоренте, Торрес (Дейверсон, 78), Ромеро, Крстичич (Ибаи Гомес, 61), Катаи, Сантос.
ОсасунаСиригу, Санхурхо, Гарсия Субирия, Фуэнтес, Олавиде, де ла Куэвас (Буньюэль, 69), Чаушич, Тьенса (Переа, 71), Клерк, Леон (Беренгер, 77), Кодро.
Предупреждения:
Санхурхо (32), Торрес (35), Ромеро (50), Гарсия Карнеро (62), Эли (80), Фемения (82).
Леганес – Реал Мадрид 2:4 (2:3, 0:1)
Дата проведения
5 апреля, 22.30, «Бутарке»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Хамес, 0:2 – 18 Мората, 0:3 – 23 Мората, 1:3 – 32 Пирес, 2:3 – 34 Лусиано, 2:4 – 48 Мората.
ЛеганесЯго Эррерин, Бустинса, Мантовани, Сиовас, Рико, Тито (Саму, 54), Перес, Тимор, Шимановски (Мачис, 84), Пирес (Буэно, 64), Лусиано.
Реал МадридНавас, Данило, Начо, Рамос, Марсело, Ковачич (Модрич, 81), Каземиро, Хамес (Иско, 72), Васкес, Мората (Диас, 78), Асенсио.
Предупреждения:
Пирес (57), Бустинса (85), Начо (90).
Эйбар – Лас-Пальмас
Дата проведения
6 апреля, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Валенсия – Сельта
Дата проведения
6 апреля, 22.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

 

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В 30-м туре испанской примеры «Реал Сосьедад» в гостях сыграет с «Атлетико», «Барселона» примет «Севилью», а «Реал» встретится с «Леганесом».

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