Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился впечатлениями после матча Кубка Беларуси с БАТЭ (2:0).

- Результат вас устроил?

– Я думаю, что не стоит жаловаться.

- Какой результат до игры вы бы сочли нормальным?

– Вы не поверите, но я в гадания не играю. Ни разу в казино не был, ни разу ставки не делал. Это изначально ущербно. Просто нацелились на игру. На результативную игру, и у нас она получилась. Сейчас, конечно, я могу сказать, что и 3-й гол не помешал бы. Причем у Паши Седько хороший момент был. Надо ценить то, что мы имеем.

- Любая игра – это дуэль тренеров. Вы сегодня победили?

– При подготовке к матчу было тяжело понять, по какой схеме будет играть БАТЭ. Есть ряд травмированных футболистов. Мы предполагали, что они будут начинать с тремя защитниками, а они вышли в четыре. Во втором тайме перестроились. Мы выбрали классический вариант, так сказать, 4-4-2. Был вопрос, на кого из футболистов делать ставку. Все-таки нагрузка большая.

Да, мы только стартовали в чемпионате. Фамейе нам сегодня добавляет скорости. Торрес сегодня провел второй матч на высшем уровне, в Минске он тоже отлично сыграл. На сегодняшний день мы поставили сильнейших. Многие по определенным причинам не играли.

Переиграл или нет? Можно сказать, что счет на табло – есть ответ на ваш вопрос. Но только сегодня.

- Если взять во внимание игры межсезонья, можно ли сказать, что БАТЭ самый сильный соперник?

– Вопрос не совсем корректный. Мы играли тоже с неплохими командами. Например: «Динамо» Москва, «Динамо» Загреб, в Испании неплохие спарринги были. Поэтому я бы не стал их сравнивать. Они разные и по стилю, и по подбору игроков, но не слабые. Можно в один ряд их всех поставить. Выделять кого-то, я бы не стал.

- Как вы считаете, ваша команда управляема по ходу игры?

– Во время игры мы систему не меняем. Надо вначале объяснить, понять, а потом можно переходить к чему-то следующему. У нас еще много ошибок и тактических, и индивидуальных. Хотелось бы больше хладнокровия. Поэтому, мы сейчас совершенствуем то, что имеем. Управляемость и перестроение – немного разные вещи. Управляемы все ребята. Понимают, что мы от них требуем, что от них ждут болельщики. А тактическая выучка – это процесс постоянного совершенствования, – сказал Журавель.