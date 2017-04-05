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Александр Ермакович: «БАТЭ проваливает страт сезона? Это не тот результат, на который мы рассчитывали»

05.04.2017 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович оценил игру команды в первых матчах сезона.

- В первом туре ничья с «Гомелем», сейчас заслуженное поражение от брестского «Динамо». Можно ли сказать, что БАТЭ проваливает старт сезона?

– Если судить по результату, то это не тот результат, на который мы рассчитывали и какого ждут наши болельщики. Надо понимать, что это начало сезона, у нас есть время все исправить.

- Как вы думаете, если бы Капский присутствовал на играх, команда играла бы лучше?

– А что, если Капский присутствовал бы, от этого команда играла бы лучше? Я не думаю, что от того , присутствует Капский или нет, у нас меняется игра.

- Вы можете назвать Брест одни из самых неудобных противников?

– Если отталкивать от истории, то да. Но я все равно придерживаюсь мнения, что каждый матч своя история. Поэтому так не считаю.

- На протяжении истории БАТЭ не припомню в составе чернокожего игрока. При комплектовании команды это принципиально?

– Нет, у нас были... Был Алекс, Майкон из «Гомеля», – сказал Ермакович.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович оценил игру команды в первых матчах сезона.

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