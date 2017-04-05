Полузащитник БАТЭ Александр Володько поделился эмоциями после матча против брестского «Динамо» в 1/2 финала Кубка Беларуси.

– Когда в последний раз БАТЭ оказывали такое сопротивление на внутренней арене?

– Даже не вспомню такого матча. В чемпионате Беларуси давно не встречал такого прессинга, такой агрессии. Нас полностью переиграли. Пока БАТЭ играет на полуспущенных колесах. Уверен, нужно давать бой брестскому «Динамо», но для этого мы должны стать командой, а не набором футболистов.

– И что мешает?

– Наверное, у нас есть какие-то внутренние проблемы, которые нужно решать. Руководство и тренерский штаб будут делать какие-то выводы.

Пока у нас случаются провалы в играх. Хороший первый тайм матча с «Гомелем», а потом какой-то провал. Как будто засыпаем. Пока не действуем на максимуме своих возможностей, поэтому случаются такие матчи, как с брестским «Динамо». Ситуация будет исправлена, потому что так продолжаться просто не может.

– Ничья в «Гомеле», поражение от «Динамо». Старт сезона провален?

– Не скажу, что мы провалили старт сезона. Мы выиграли Суперкубок, вышли в полуфинал Кубка. Да, выдали два разных тайма с «Гомелем», но не считаю, что провалил ту встречу. Просто не довели ее до победы. Наверное, мы чуть-чуть расслабили булки с «Гомелем», а игру с Брестом просто провалили, – сказал Володько.

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